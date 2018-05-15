Fatih Altaylı'dan 'Alaattin Çakıcı' yazısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çıkışının ardından konu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı için çağrısını bugünkü köşesine taşıyan Fatih Altaylı, Çakıcı'ya af çıkma ihtimalinin bulunmadığını ifade ederek gerekçelerini şöyle sıraladı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Af çıkmalı” çıkışından sonra dile getirdiği, “Alaattin Çakıcı”nın özgürlüğü meselesi epeyce konuşuluyor gördüğüm kadarıyla.

“Çakıcı’yı da kapsayan bir af çıkar mı?” diye soruluyor.

Çoğunluk, “Bahçeli’nin her dediği oldu, bu da kesin olur” diyor.

Ben ise hiç ama hiç o kanaatte değilim.

Çakıcı’nın son dönemdeki söylemlerini, ifadelerini ve yazdıklarını takip edenler de benimle aynı fikirdedir.

Çünkü Çakıcı son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok ağır sözler kullandı.

Hakarete varan laflar etti.

Hasmane bir tutum takındı.

Cumhurbaşkanı’nın tüm bunları bir kenara bırakıp Çakıcı’yı da kapsayacak bir affı düşünme ihtimali sıfır.

Eşyanın tabiatına aykırı.



