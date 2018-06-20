Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Tansu Çiller çıkışı: Eleştirilere katılmıyorum, çocuklarının geleceğini düşünüyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İstanbul mitingine katılması ardından yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi. Altaylı Çiller Ailesi'nin Sarıyer'de bir arazisi olduğunu enerji işine girdiklerini hatırlatarak, "Çiller kendisinin ve çocuklarının geleceği için siyasi tercih yapıyor" dedi.

Altaylı bugünkü yazısında Çiller ile ilgili olarak şunları yazdı:

Seçime sayılı günler kala, insan tatilde de olsa bir şekilde gündemi izlemek zorunda.

“Her şeyden uzak olayım” demek bugünlerde mümkün değil.

Haliyle pazar günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitingini izledim.

Miting sonrasında ise bu mitinge katılarak Erdoğan’a destek veren Tansu Çiller’e yapılan eleştirileri okudum, dinledim.

Bir dönem Türkiye’ye başbakanlık yapmış, döneminde Türkiye’ye en ağır ekonomik krizi yaşatmış, ihale zarflarını evinde açtığı için Yüce Divan’a sevki istenmiş, eşinin iş dünyasıyla ilişkileri yüzünden başı epey ağrımış Tansu Hanım’a, bu mitinge katıldığı ve Erdoğan’a destek verdiği için çok ama çok ağır eleştiriler vardı.