HABER

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Tansu Çiller çıkışı: Eleştirilere katılmıyorum, çocuklarının geleceğini düşünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin 17 Haziran'da Yenikapı'da düzenlenen mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Çiller'e yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi ve "Çiller kendisinin ve çocuklarının geleceği için siyasi tercih yapıyor" ifadesini kullandı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İstanbul mitingine katılması ardından yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi. Altaylı Çiller Ailesi'nin Sarıyer'de bir arazisi olduğunu enerji işine girdiklerini hatırlatarak, "Çiller kendisinin ve çocuklarının geleceği için siyasi tercih yapıyor" dedi.

Altaylı bugünkü yazısında Çiller ile ilgili olarak şunları yazdı:

Seçime sayılı günler kala, insan tatilde de olsa bir şekilde gündemi izlemek zorunda.

“Her şeyden uzak olayım” demek bugünlerde mümkün değil.

Haliyle pazar günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitingini izledim.

Miting sonrasında ise bu mitinge katılarak Erdoğan’a destek veren Tansu Çiller’e yapılan eleştirileri okudum, dinledim.

Bir dönem Türkiye’ye başbakanlık yapmış, döneminde Türkiye’ye en ağır ekonomik krizi yaşatmış, ihale zarflarını evinde açtığı için Yüce Divan’a sevki istenmiş, eşinin iş dünyasıyla ilişkileri yüzünden başı epey ağrımış Tansu Hanım’a, bu mitinge katıldığı ve Erdoğan’a destek verdiği için çok ama çok ağır eleştiriler vardı.

Doğrusunu isterseniz, ben bu eleştirilere hiç ama hiç katılmıyorum.

Çünkü Tansu Çiller, “bir siyasi tercih ne için yapılır ve hangi nedenlerle değiştirilir”i en gerçekçi biçimde ortaya koyuyor.

Hep ne diyoruz: “Siyasi partiler takım değildir. Ülkenizin, kendinizin, çocuklarınızın geleceği düşünülerek siyasi tercihte bulunmak gerekir. Körü körüne bir partiyi desteklemek doğru bir şey değildir.”

Tansu Çiller’in de yaptığı bu.

Kendisinin ve çocuklarının geleceği için bir siyasal tercih yapıyor.

Çünkü Çiller’in Sarıyer’de bir arazisi var. Zaten otoyoldan bu araziye yakın bir çıkış verilerek arazinin değeri katlandı. Ve bu arazinin bir imar değişikliğiyle ciddi bir ranta dönüşmesi için yetki bakanlığın elinde.

Bu bir...

Artı yine Çiller’in oğullarının üzerinde görünen bir enerji şirketi var. Bu şirket de 400 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor.

Hal böyle olunca Çiller, ailesinin ve çocuklarının geleceğini mevcut iktidarın devamında görüyor.

Bundan daha rasyonel bir siyasi tercih olabilir mi!

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Milipol Katar 2018'in Türkiye’den ilk katılımcısı belli olduMilipol Katar 2018'in Türkiye’den ilk katılımcısı belli oldu
Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Tansu Çiller Habertürk ak parti akp Yenikapı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

İlginizi Çekebilir

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!

Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!

AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.