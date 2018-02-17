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Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, e-devlet'in soyağacı öğrenme sistemini köşesine taşıdı. "Anladığım kadarıyla verilen bilgiler çok sağlıklı değil" diyen Altaylı, "Ben henüz girip bakmadım ama soranlara “Bir yarım Habsburg Hanedanı’ndan çıktı, diğer yarım İngiliz Kraliyet ailesi ile kuzenmiş” diyorum. Ha e-Devlet palavrası ha benim şahsi palavram. Ne fark eder!" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'Soyunuz şaşırtmasın' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye’nin yeni merakı “soy”. E-Devlet’te herkesin soyunu sopunu öğrenebilmesinin yolu açılınca millet e-Devlet’e hücum etti. Haliyle sistem kilitlenmiş. Şimdi yavaş yavaş açılıyor ve herkes soyunu öğreniyor. Ben bunu ilk duyduğumda, “Ulan çok tehlikeli bir iş, dolandırıcıların önü açılacak” demiştim. Ama milletin umurunda değil. Herkes atasını öğrenmeye çalışıyor. Anadolu coğrafyasında bunu yaptığınız zaman ummadığınız sonuçlarla karşılaşmaya hazır olun. Ancak şunu da söyleyeyim; anladığım kadarıyla verilen bilgiler çok sağlıklı değil. Büyük dedesi Yunanistan’da gömülü bulunan ve ailesinden tek bir fert bile Gebze’den öteye seyahat etmemiş olan biri, büyük dedesinin Sivas’ta olduğunu öğreniyor mesela.

Ya büyük babaanne bir halt karıştırmış ya da bilgi gerçek dışı. Aile kökleri Halep’te olan biri ise birdenbire aileyi Balkanlar’da bulabiliyor. Bana sorarsanız sistem tamamen uydurma çalışıyor. Çünkü elde pek doğru düzgün veri yok. Ama yine de keyifli.

Ben henüz girip bakmadım ama soranlara “Bir yarım Habsburg Hanedanı’ndan çıktı, diğer yarım İngiliz Kraliyet ailesi ile kuzenmiş” diyorum. Ha e-Devlet palavrası ha benim şahsi palavram. Ne fark eder!

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Habertürk Fatih Altaylı

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