HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği miting ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Altaylı, "Bu cümle olmadı" dedi.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin olarak, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" demişti.

Altaylı'nın Erdoğan'a tepkisini gösterdiği bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İstihbarat rapor verdi, Diyarbakır mitingine gidenler HDP’li.”

Bu cümle olmadı.

Devletin istihbarat birimlerinin rakip adayları izlediği ve katılımcılar hakkında rapor verdiğinin teyidi.

Bir yandan muhalefetin mitinglerine katılanlara “izleniyorsunuz” mesajı...

Diğer yandan devletin istihbarat birimlerinin siyaseten taraf olduğu görüntüsü..."

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeliNagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli
Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır mitingi muharrem ince istihbarat HDP ak parti 24 haziran seçimleri erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatih altayli sen bir gazateci olarak boylemi yorumluyorsun bende soyle yorumluyorum burasi diyar bakir unutma tabiki en dogal orda olmalari gazeteci kirintisi
Diğer Haberler
Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar

Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!

Şule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyor

Şule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.