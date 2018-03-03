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Fatih Altaylı: Şengör'ün attığı 'Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi' oltasını herkes yuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" açıklamasının planlı yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Ptolemaios Atlası'nın tıpkı basımının tanıtım toplantısında "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" dediğini aktaran Fatih Altaylı, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" dediğini belirtti.

Altaylı, "Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün 'attığı oltayı' yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar" diye yazdı.

Altaylı, "Sabah beni arayan Celal Şengör, 'Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık' diyor" ifadelerini kullandı.

celal

Altaylı'nın "Türk basınına bilimsel test" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dün girizgâhını yapmıştım, perşembe günü çok önemli bir kitabın tanıtımını gerçekleştirdik.

Ptolemaios Atlası'nın tıpkıbasımının tanıtımını.

Dünyadaki en önemli el yazmalarından biri.

Döneminin büyük matematikçisi ve haritacısı Ptolemaios tarafından yapılan, dönemin bilinen coğrafyasını anlatan ilk atlas.

Dünyada birkaç kopyası kalmış.

En temizi Vatikan arşivlerinde, en önemlisi ise Topkapı Sarayı'nda.

Fatih Sultan Mehmed buldurup saraya aldırmış ve kullanmış.

Sonrasında unutulmuş.

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra sarayın dehlizlerinde sular içinden çıkmış.

Atatürk'ün emriyle Almanya'dan davet edilen bir restoratör tarafından kurtarılabildiği ölçüde kurtarılmış.

10 yıl kadar önce gelişen teknolojiyle yeniden onarılmış.

İlgilenen araştırmacılar tarafından özel izinle ziyaret edilip incelenebilen bir kitap.

Ve ilk kez çok iyi bir tıpkıbasımı yapılıyor. 1999 adet.

O kadar önemli ki, dünkü yazımda da belirttiğim gibi İtalyan Grandük Medici adını duyunca heyecanlanıp "Keşke ben de gelip görseydim"diyor.

O kadar önemli ki kitap, coğrafi keşiflerin yapılması bile bu atlas sayesinde mümkün olmuş.

İşte bu kitabın basın tanıtımını yapıyoruz.

Tanıtım öncesi Celal Şengör, "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" diyor.

Ben de Celal'e, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" diyorum.

Prof. Celal Şengör, uzun uzun kitabın önemini, değerini anlatıyor, Fatih Sultan Mehmed'den uzun uzun övgü dolu sözlerle bahsediyor ardından ben Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı'nda bulunan Piri Reis haritasına getiriyorum sözü.

Ve Celal Şengör, Piri Reis haritasının ne kadar değerli olduğunu anlatırken, "Eğer o harita Fatih Sultan Mehmed zamanında çizilmiş olsaydı, Piri Reis o haritayı Fatih'e getirseydi, Osmanlı İmparatorluğu bambaşka bir yöne giderdi, ama Kanuni salak olduğu için bu haritanın önemini anlamadı. Eğer anlayıp dünyanın nasıl değiştiğini görseydi, Osmanlı yıkılmazdı, bugün hâlâ dünyanın en büyük devleti olurduk"diyor.

Ve masanın altından bana bir tekme atıyor. "Bu cümlem haber olur herhalde" demek için.

Ve yanılmıyoruz.

Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün "attığı oltayı" yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar.

Sabah beni arayan Celal Şengör, "Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık" diyor.

Giyotinin altına uzattığı boynunu bilimsel deney yapmak için kullanan bilim adamı Lavoisier gibi.

Vurun Celal'e ama en azından Ptolemaios Atlası'ndan da biraz bahsedin.

Çok önemli çünkü."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Celal Şengör Kanuni Sultan Süleyman

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hakaret ettiğin gerçeğini değiştirmez
KEŞKE BUNU DENEYECEĞİNİZİ KAYIT ALTINA ALSAYDINIZ, DAHA İNANDIRICI OLURDU.
yersen
Adamın özrü kabahatinden büyük! Sırf bir şeyin reklamını yapacaksın diye ki bu bana kıvırmak böyle olur dedirtiyor, Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden birisine özellikle tüm dünyada Muhteşem Süleyman diye anılan bir padişaha "Salak" denmesini makul göstermez. Sen ve yanında bulunan insan müsveddesi ve kendine bilim insanı, profesör diyen hilkat garibesi bir zahmet uzakta havlayın!
Ben birine hakaret edeceksem. Şakadan hareket ederim herkesin gazını alırım diyor. Mazhar osmanlık bunak.
Bende sizin ailenize küfredeyim bakalım sizin tepkiniz ne olacak. Korkmayın canım sadece bilimsel bir küfür bakalım meşrebiniz ne kadar geniş. Kendini akıllı sana vatan hainleri... Yemiş yemiş sığır gibi. oturduğu yerden her konuda ahkam kesen bir zeka gerisi işte.
Biri de çıkıp Atatürk için aynı kelimeyi kullanıp sonra da birşeyleri test etmek istedik derse o zaman tepkiniz ne olur acaba!
hakaret etti diye kudurmak yerine.. acaba aslı astarı var mı diye açıp tarafsız kaynaklardan bi okusanız herşey güzel olacak..
sadece muhtesem yuzyil dizisini izleyerek edindigi tarih bilgilerini kusmus yunan asiklari.
Siz o oltayi bir birinizin tasagina atinda yakalayin .sonrada yersiniz ukala yalanci kuklalar
adamlar osmanlıya hakaret etmeyi aydın olmanın bi şartı gibi görüyo . bu zihniyet ekranları işgal etmiş maalesef
dikkat çekmek istiyosan gıçını açta gez aslanım ne bu hakaretler. utanma da yok asenayı geçtiniz fatihle ikiniz
Bizde inandık...
Bu iki çapsız yiyorsa bu hakareti Atatürk üzerinden yapsaydı da TÜRK basınını TEST etseydi.Madem amaç olta atmakmış çocuk aklı bile değil bunlarınki
Yeni kıvırma trendi:Olta attım!!
evet bizde bunu yedik , yeter artık milleti bu kadar aptal yerine koymaya çalışmayın , buna ancak sizler gibi insanlar inanır Türk milleti bu söylediklerinize kanmaz.
koskoca adam nasıl kıvırmış
Dikkat çekmek için bir atamıza hakaret mi etmek gerekirdi?Tamam,medya bilimden çok soytarılığa prim veriyor ama bu esere dikkat çekmek için hakaret etmek güzel olmamış.
sen şişirilmiş sahte bir bilim adamısın celal şengör denilen kibirli adam! dünyaya da kendini iyi pazarladın ! ateist olduğunu söyler durursun,fakat yanında oturduğun salağın bir programında baykal gölü ve etrafı hakkında (yaklaşık olarak) şunu söylemiştin: "baykal gölünün ve etrafındaki dağların yer değiştirdiğini farkettim,göl adeta yürüyor,yer değiştiriyor". Allah da Kur'an'da şöyle buyurur: "Siz dağları yerinde durur sanırsınız, ama onlar yürümektedir". hem ateist olduğunu söylersin, hem de Allah'ın ayetlerini doğrularsın. nasıl bir bilim adamısın ! demek ki salak olan kanuni değil sensin!
Genç Osman'ın torunları hemen hoplamıslar
SİZE KENDİ ATA'NIZA GEÇMİŞİNİZE HAKARET ETMEYİ ÖRFÜNÜ ZE GELENEĞİNİ ZE GERİCİLİK DİYE YUTTURMUŞLAR SİZDE TOPLUMA BUNU YUTTURDUK DİYE TOPLUMU CAHİL SANDINIZ ACABA GERÇEK CAHİL KİM BAZI TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİNE DİNAMİT KOYAN MÜSLÜMAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DÜŞMANI EMPERYALİST GÜÇLERİN KULLANDIĞI SÖZDE AYDIN YAZAR ÇİZER Mİ YOKSA SİZE İNANAN SAF TEMİZ HALK TOPLULUĞUMU CENABI ALLAH TOPLUMU VE ÜLKEYİ MENFA Tİ UĞRUNA SATANLARI ISLAH ETSİN OLMAYACAKSA BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN
ya birileri çıkıp kafanıza sıksa sonra özür dilese olurmu it.
Biz de yedik bu açıklamayı öyle mi, yahu siz çocuk mu kandırıyorsunuz kuzum, sanki şimdi o atlas çok konulmuş oldu!..
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