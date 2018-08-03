Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin olarak kaleme aldığı 'ABD malı ile ABD’ye tepki' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Altaylı, ABD'nin bu gerilimde son hamlelerini yapmadığını, dolayısıyla piyasaların tepkisinin şimdilik 'abartı' olduğunu söyledi.
Altaylı, yaşanan gelişmeleri bir düelloya benzeterek, "Tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı. Sadece silahı kılıftan çıkardı. Ancak ne namluya mermiyi sürüyor, ne de tetiğe basıyor. Poker yaklaşımı ile sadece el yükseltiyor" açıklamasını yaptı.
"ABD ile gerilen ilişkilere “piyasa” denilen şeyin verdiği tepkinin, en azından bu aşamada “abartılı” olduğu çok açık.
İlişkilerdeki “düello” tavrı şu an için “somut” sorun yaratacak düzeyde değil, varolan sorunların üzerine yeni bir şey koymuyor.
Tabii şimdilik.
ABD’nin iki Türk bakanla ilgili aldığı kararın, piyasayı bu kadar etkileyecek bir durumu yok açıkçası.
Çünkü tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı.
Sadece silahı kılıftan çıkardı.
Ancak ne namluya mermiyi sürüyor, ne de tetiğe basıyor.
Poker yaklaşımı ile sadece el yükseltiyor.
Bunu da Türkiye daha önce el yükselttiği için yapıyor.
Çünkü tam kartlar açılacakken, Türkiye masaya biraz daha pey sürüyor.
ABD de bunu görüyor ve üzerine bir tık daha yükseltiyor.
Henüz iki taraf da rest demiş değil.
Amerikan tarafı, Türkiye’nin önündeki miktarın üzerine çıkabileceğini ve restini görmeye hazır olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Delirmiş gibi görünen ABD’de henüz itidal tam olarak elden bırakılmış değil.
Piyasada olan biten ise fırsatçılıktan öte bir anlam taşımıyor şu anda.
Bu aşamadan sonra taraflar için onurlu bir çözüm var mı hala derseniz, var.
Türk yargısı, rahip Brunson’ın davasını bir an önce sonuçlandırır.
Mahkumiyet veya beraat, farketmez.
İkili anlaşmalar gereği cezasını çekmek üzere ABD’ye yollama hakkımız var.
Onlar da Hakan Atilla’yı aynı şekilde cezasını çekmek üzere Türkiye’ye yollarlar.
Bu yolla bu sorun halledilir.
Ama aradaki tek sıkıntı bu değil elbet.
Ama acil olan bu.
Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin, rahibin ABD’ye gitmesine çok acil ihtiyacı var."
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