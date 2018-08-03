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Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson kriziyle ilgili olarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altaylı, 'Tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı. Sadece silahı kılıftan çıkardı' ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin olarak kaleme aldığı 'ABD malı ile ABD’ye tepki' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, ABD'nin bu gerilimde son hamlelerini yapmadığını, dolayısıyla piyasaların tepkisinin şimdilik 'abartı' olduğunu söyledi.

Altaylı, yaşanan gelişmeleri bir düelloya benzeterek, "Tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı. Sadece silahı kılıftan çıkardı. Ancak ne namluya mermiyi sürüyor, ne de tetiğe basıyor. Poker yaklaşımı ile sadece el yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili o bölümü;

"ABD ile gerilen ilişkilere “piyasa” denilen şeyin verdiği tepkinin, en azından bu aşamada “abartılı” olduğu çok açık.

İlişkilerdeki “düello” tavrı şu an için “somut” sorun yaratacak düzeyde değil, varolan sorunların üzerine yeni bir şey koymuyor.

Tabii şimdilik.

ABD’nin iki Türk bakanla ilgili aldığı kararın, piyasayı bu kadar etkileyecek bir durumu yok açıkçası.

Çünkü tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı.

Sadece silahı kılıftan çıkardı.

Ancak ne namluya mermiyi sürüyor, ne de tetiğe basıyor.

Poker yaklaşımı ile sadece el yükseltiyor.

Bunu da Türkiye daha önce el yükselttiği için yapıyor.

Çünkü tam kartlar açılacakken, Türkiye masaya biraz daha pey sürüyor.

ABD de bunu görüyor ve üzerine bir tık daha yükseltiyor.

Henüz iki taraf da rest demiş değil.

Amerikan tarafı, Türkiye’nin önündeki miktarın üzerine çıkabileceğini ve restini görmeye hazır olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Delirmiş gibi görünen ABD’de henüz itidal tam olarak elden bırakılmış değil.

Piyasada olan biten ise fırsatçılıktan öte bir anlam taşımıyor şu anda.

Bu aşamadan sonra taraflar için onurlu bir çözüm var mı hala derseniz, var.

Türk yargısı, rahip Brunson’ın davasını bir an önce sonuçlandırır.

Mahkumiyet veya beraat, farketmez.

İkili anlaşmalar gereği cezasını çekmek üzere ABD’ye yollama hakkımız var.

Onlar da Hakan Atilla’yı aynı şekilde cezasını çekmek üzere Türkiye’ye yollarlar.

Bu yolla bu sorun halledilir.

Ama aradaki tek sıkıntı bu değil elbet.

Ama acil olan bu.

Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin, rahibin ABD’ye gitmesine çok acil ihtiyacı var."

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Bizde kılıf tan çıkarmadık daha,bilirsin bizim silah kılıf tan çıkarsa bir daha işi bitirmeden kılıfa girmezzzx
@bekir_ay_z8 mesela? bi örnek verirmisin ciddi soruyorum
Ne yapacaksiniz, 15 temmuz gibi köprüyemi yürüyeceksiniz. silah var belki ama kullanan kimse yok. ayrıca abd ye karşı hiç-bir şans yok, bütün dünyayı kendine düşman eden bir adamin dostu ancak senin gibi düşünen sözden öte olmayan bir grup. ateşle oynuyor, bunun milli durum olan yani yok, tayyibin inadı ile ülke savaşa girerse, yazik olur bu millete. yalnış yalnistir. tayibin doğruları bu ülkenin doğrusu da değil, kaderi de değil. 15 temmuz tiyatrosundan sonra abd ye karşı sahneleyecegi birşey yok... adaletsizliğe alkış tutan insanlar hala adalet adı ile zülüm yapıyor...
bu olumsuz oy verenler de kim
bu paspazın acele yollanması lazıııım
TEK SEBEP RUSYAYLA YAKINLAŞMA BAŞKA BİŞEY DEEĞİL?
KAPAT İNCİRLİĞİ?ÇIK NATODAN.BAK O SİLAH O ZAMAN KILIFINA GİRER?
bu yazıyı Sizce kim yazdı diye sorsalar trump ın danışmanı derdim. yani tam abd li gibisin fatih.
verin rahibi gitsin, amerikayla kafa tutacak durumda değiliz. ilerde inşallah olacak ama ogün bugün değil, haklı olsak da akıllı davranmak lazım, tansiyonu bukadar yükseltmeye gerek yok artık.
ulan fatih neyin peşindesin. daha yeni yetme devlet Türke silah çekse ne olur. ortadoğuda Türkiye gibi bi müttefiki kaybetbek anca abdye zarar verir. aklınca abd Türkiyeye göz dağı veriyor. bizde diyoruz ki ‘oğlum bak git’ süpürgeyi kaldırırsak kaçacak delik arar.
fatih altaylı denen zıkkım sende rahiple gideceksen neden olmasın
işte şuan batak olan ülke iflas eder olan garibana olur nasıl olsa atı alan üsküdarı geçti
LAFI EN SONA GÖMMÜŞ
çıkarmadan daha ekonomi çöktü çıkarsa açlıktan ölecegiz herhal
ABD savaş açsa ne olur açmasa ne olur. papaz mapaz hikaye Bence S400 ve Rusya dostluğu asıl sorun. ABD kendini dünyanın sahibi sanıyor galiba herşeyi yaptıracağını sanıyor
savas silahli degil adamlarin derdi ekonomik diz cokturmek.seksen milyonu neresine koyacak?
Valla Altaylı onlar kılıfı değil atom bombasını cikarsinlar. Bizim kaybedecek sadece canimiz olur. en azından vatan için şehit oluruz. sen ve ABD yandaşları düşünsün. Allah sabredenlerle beraberdir
herkez siyasetçi olmuş
Ne Amerikan sevici varmış bu ülkede. Ne yani o halde papazı verince herşey düzelecek, he mi ? Yahu adamlar adım adım üzerimie geliyor. Ortadoğudan sonra hedef nereye gider sanıyorsunuz ? Biz de ellerimizi önümüze alıp muz devleti gibi susalım o halde. Bu mu itibar ? Adamın tek derdi Türkiye de değil. AB ile kapışıyor, Koreyle zaten kapışıyor, Rusyayla derdi ayrı. Zorbalık..
fatih tarafını belli etti yazdığı yazıda yargıya müdahale içeriyor . bırak yargılansın uzun uzun yargılansın hatta verdiği ifadeler basına sızsın neden bi an önce gitsin. türkiyenin zarraba ihtiyacı yokmuydu hakan atillatı paketleyip gönderdilermi feto şuan içerdemi hayırdır biz neden veriyoruz. ateş etse ne olur herşey paramı bu ülkedeki insanların onuru ne olacak bu kadar basıt bi milletmiyiz
abd ye bakarsan küba rusya kore çin venezüella iran bunlara sürekli bir yaptırım vb ile uğraşan bir mikser topluluğu belki punduna getirse saldırıcak.buaralar iran son günlerde iç meselesi oldu.abd Türkiye yi aynı kategoride görüyor her dediğine artık onay vermeyince zorlarına gitti zaten terördü 15 temmuzdu boş çıkınca baktı olmuyor yaptırıma gitti ki nekadar sahtekar olduğunu aleni belli etti yani kuzu postu giymiş sırtlan olduğunu ilan etti muteffiklik sözde dedi.Turkiye ye aklınca gözdağı verme saldırmak conilere vietnamdan sonra yediği enbüyük darbe olur Türklerle basedilemeyecegni anlar.
Gerçekler acıdır
Tarih 25 Temmuz 1975 Amerikanın Türkiye'ye Koyduğu Ambargo Neticesinde Rahmetli Bülent ECEVİT 21 Amerikan Üssünü Kapatmıştı Magazin Yapmayın Dik Duruş Eylemi Dediğin Böyle Olur.
Vay be ne çok hayalperest var ulan sen herşeyi ni dışa bağlamışsın kim nereye kacıyo boyun eğmeyelim o ayrı bişey gerçekci olunca abd sevici diyolar dürzüler rusya izin vermese afrinde yoktuk boş konuşmayın
Yahu bu nasil bir habercilik aynı yaziyi 4 defa yazmak neyin nesi haberi okuyoruz devaminda aynı yaziyi bir daha bir daha okuyoruz salak muamelesi yapmayin millete
RAHİP SERBEST BIRAKILMALI FETÖ İLE TAKAS YAPILMAK İSTENMESİ ABESLE İŞTİGAL NEDEN? ÇÜNKÜ TÜRKİYEDEKİ %50 VEYA FAZLASI 15 TEMMUZUN DÜZMECE OLDUĞUNA İNANIYOR DOLAYISIYLA YABANCILAR HİÇ İNANMIYOR BİZE, AYRICA TÜRKİYEDE FETÖ SİYASETE HİÇ BULAŞMAMIŞ GİBİ AKP KAFASINI KUMA GÖMÜYOR SEN İLK ÖNCE ADALETİ İŞLET SENDEN OLANLARIDA AL YARGILA SONRA İNANSIN DÜNYA SENİN ADALETİNE,, SEN KENDİNDEN OLAN FETÖCÜLERE BİŞEY YAPMIYORSAN DÜNYADAN BEKLEME
verin papazı kardeşim ekonomi batıyor bıktık ya papazdanda fetödende bizi düşünen yok
fatih seni bu kadar korkak bilmezdik sen tasa etme bizler bu conilerin hakkında geliriz allahın izniyle bu kafirlerin saltanatı kıyamete kadar sürmeyecek allahım bunların belalarını birilerinin eliyle verecek
bu dolar ın yüzüne gün gelecek kimse bakmayacak.. belki biz görmeyiz .. belki görürüz biz görmezsek coçuklarımız görür.. tuvalet kagıdından farkı kalmayacak..
yazının sonu muazzam tespit
bu gece acar dolar 240 laa sollar türkiyeyi
Ates acilmis durumda. PKK lalikanda 38 turk askerini yeni bir silahla vurdugunu soyluyor. Bu yeni silah nedir ?
senden yanayim ama kimle dansediyoruz?
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