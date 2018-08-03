Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin olarak kaleme aldığı 'ABD malı ile ABD’ye tepki' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, ABD'nin bu gerilimde son hamlelerini yapmadığını, dolayısıyla piyasaların tepkisinin şimdilik 'abartı' olduğunu söyledi.

Altaylı, yaşanan gelişmeleri bir düelloya benzeterek, "Tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı. Sadece silahı kılıftan çıkardı. Ancak ne namluya mermiyi sürüyor, ne de tetiğe basıyor. Poker yaklaşımı ile sadece el yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili o bölümü;

"ABD ile gerilen ilişkilere “piyasa” denilen şeyin verdiği tepkinin, en azından bu aşamada “abartılı” olduğu çok açık.

İlişkilerdeki “düello” tavrı şu an için “somut” sorun yaratacak düzeyde değil, varolan sorunların üzerine yeni bir şey koymuyor.

Tabii şimdilik.

ABD’nin iki Türk bakanla ilgili aldığı kararın, piyasayı bu kadar etkileyecek bir durumu yok açıkçası.

Çünkü tabiri caizse ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı.

Sadece silahı kılıftan çıkardı.