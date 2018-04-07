Fatih Belediye Başkanı Demir ‘’Kuş Misali’’ sergisinin açılışına katıldı

Yeditepe Bienali kapsamında ‘’Kuş Misali’’ sergisinin açılışı Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Yeditepe Bienali son hızıyla devam ediyor. Pek çok sanatçının eserlerinin sergilendiği Bienal’de İstanbul Arkeoloji Müzesinde 16 sanatçının 244 eserini içeren ‘’Kuş Misali’’ sergisi ziyaretçilere açıldı. Açılışa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’de katıldı. Ziyaretçilerle bir süre sohbet eden Başkan Demir konuşmasının ardından sergiyi gezdi.

‘’İnsanlarımız Bienal vasıtasıyla bu alanları gezdiklerinde aynı zamanda İstanbul’un ruhunu taşıyan bütün bu değerleri de tekrar ziyaret etmiş olacaklar’’

Fikir olarak kısa bir zamanda ve olağanüstü bir çalışmayla bu bienali oluşturduklarını belirten Başkan Demir, “Bugün uzun zamandır açılışlarını yaptığımız Yeditepe Bienali’nin bence en önemlilerinden biri olan şu anda bulunduğumuz Arkeoloji Müzesinin mütemmim yüzü olan bu mekanda ‘Kuş Misali’ alt temalı sanatçılarımızın çalışmalarının açılışını gerçekleştireceğiz. İnsanlarımız Bienal vasıtasıyla bu alanları gezdiklerinde aynı zamanda İstanbul’un ruhunu taşıyan bütün bu değerleri de tekrar ziyaret etmiş olacaklar. Başından beri hayal ettiğimiz bu geleneksel sanatlarımızın şüphesiz gelenekleri ile birlikte günümüzde icra eden üstatların yanında aynı zamanda buna çağdaş yorumlar katarak günümüze ve geleceğe taşıma iddiasında olan sanatçıların eserlerini de görüyoruz. Bu kadar kısa zamanda Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesinin olağanüstü gayretleriyle fikir olarak 2 yıllık bir düşünce uğraş olarak da 1 yılı aşan gece gündüz büyük bir çalışmayla oluşturulmuş bir Bienali izliyoruz. Bu kadar kısa zamanda 600’e yakın sanatçımızın üstadımızın 3 bine yakın eserlerinin ve 28 alanda bunların sergilenmesinin en önemli nedeni şüphesiz Cumhurbaşkanlığının himayesinde olmasıdır. Hem bizi heyecanlandırdı hem onurlandırdı hem de bizi cesaretlendirdi. Bu süreç içerisinde de işimiz de çok kolaylaştı” dedi.

Yeditepe Bienali 15 Mayıs’a kadar devam edecek.