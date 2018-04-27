HABER

Fatih Belediye Başkanı Demir'in istifa etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin: - "Fatih Belediye Meclisi'nin belediye başkanını seçmek üzere Fatih Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.00'da toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yerine yeni belediye başkanının seçilmesi için belediye meclisinin 30 Nisan Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Vali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Fatih Belediye Başkanı Demir'in valiliğe müracaatta bulunarak milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa ettiğini hatırlattı.

Şahin, açıklamasında, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Fatih Belediye Meclisi'nin belediye başkanını seçmek üzere Fatih Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.00'da toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...
HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmazHDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Fatih Belediyesi Mustafa Demir seçim toplantı salonu Vali Şahin

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.