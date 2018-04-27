Fatih Belediye Başkanı Demir'in istifa etmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yerine yeni belediye başkanının seçilmesi için belediye meclisinin 30 Nisan Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Vali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Fatih Belediye Başkanı Demir'in valiliğe müracaatta bulunarak milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa ettiğini hatırlattı.

Şahin, açıklamasında, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Fatih Belediye Meclisi'nin belediye başkanını seçmek üzere Fatih Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.00'da toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

