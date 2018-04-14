Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin ve ilçe kongrelerine katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul / Fatih’te ilçe teşkilatının 6. Olağan kongresine katılmak için Fatih’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının Sulukule Sanat Akademisi önünden geçeceğini öğrenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konser eşliğinde karşıladı. Öğrencileri gören Erdoğan aracını durdurarak mini konseri dinlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre orkestradaki gençlerle ve orkestranın şefiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan orkestradan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa anısına bestelenen Plevne Marşı’nı çalmalarını istedi. Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin orkestra şefi eşliğinde çaldığı Plevne Marşı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

SULUKULE SANAT AKADEMİSİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KONSER VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser vermek istediklerini söyleyince Erdoğan orkestrada görev alan 300 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.