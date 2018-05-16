Fatih Belediyesi’nden Sultanahmet'te iftar

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi'nce ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.
Meydandaki iftar öncesi mehter takımı konser verdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yemek duasının ardından konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ramazan ayının ilk gününde İstanbullularla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İslam coğrafyasının bazı bölgelerinde kan ve gözyaşı ile ramazan ayına girildiğini hatırlatan Suver, "Özellikle Filistin’de ramazan öncesi 69 şehit, 3 bin yaralı ile çok elim bir olaya şahit olduk. Bu kardeşlerimize Allah’tan acil yardım diliyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz, ramazanın ruhaniyetine gölge düşmez." diye konuştu.
Suver, Fatih’te ramazanı yaşamanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı boyunca 30 ayrı noktada iftar etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Ramazan ayının maneviyatını, iklimini doyasıya yaşayacağız. Ramazan arınmaktır, birliktir, beraberliktir, 11 ayın sultanıdır. Bu ramazanın milletimize, ülkemize, insanlığa ve tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını dileriz."
İftara, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, iftar öncesi İstanbulluların Ramazan ayının ilk orucunu açmak için Sultanahmet Meydanı’na akın ettiği görüldü.
Yer bulamayanların çimlerin üstünde iftar yaptığı meydanda, kimi vatandaşların sahur için de hazırlık yapması dikkati çekti.
Ayrıca iftar öncesi tahta bacak Nasreddin Hoca ve hokkabazların gösterileri çocuklar tarafından ilgi gördü.
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