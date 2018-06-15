HABER

FATİH CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:16 | Son Güncelleme

Haber: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA) Fatih Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu.

Haber: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA)
Fatih Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı bahçede kıldı. Bayram namazının ardından cami avlusunda hazırlanan masalarda kahvaltı yapıldı.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Havadan görüntülerle cami ve namaz kılanlar

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)
Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.