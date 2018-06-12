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Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

FATİH Camii'nin avlusunda 10 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-FATİH Camii'nin avlusunda 10 bin kişiye iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular çoluk çocuk cami avlusunu doldurdu.
İftar yemeği için Fatih Camii'nin avlusu ve çevresi yemek masaları ile donatıldı. İstanbullular'ın ilgi gösterdiği iftar yemeği için masalar erken saatlerde doldu. Yemeklerin dağıtıldığı kamyonlarda uzun kuyruklar oluşurken ezanın okunmasıyla birlikte 10 bin kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

(FOTOĞRAF)

Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı

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