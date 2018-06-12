Fatih Camisi avlusunda iftar

"Ramazanın dünyamızda apayrı bir yeri vardır. Mükemmel bir dinimiz var. Bu dinimizi de sürekli kıldıran, onun değerlerinin nesiller boyu aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlayan çok önemli bir aydır ramazan. Öyle ki Sultan Alparslan'ın 1071'de inandığı değerler, taşıdığı kimlik neyse bugün Kandil sınırındaki askerimizin inandığı değer, taşıdığı kimlik aynıdır. Bu sürekliliği sağlayan, bağlantıyı bütünleştiren en büyük değerlerimizden biri ramazan ayıdır."

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, iftar sonrası yaptığı konuşmada, tarihi yarımadada ilk inşa edilen selatin camisi olan Fatih Camisi'nin yanı başında huzurlu bir ortamda iftar yaptıklarını söyledi.

Hasan Suver, Türk milletinin sıradan bir millet olmadığına vurgu yaparak, bunu bütün dünyanın da kabul ettiğini, Türk ulusunun tarihe yön veren, medeniyetler kuran büyük bir millet olduğunu kaydetti.

Türk milletinin 21. asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıradağlar gibi duruşuyla bütün hileli tuzakları bertaraf ederek tarihin çöplüğüne attığını belirten Suver, "Yeni bir düzene, yeni bir anlayışa, yeni bir yükselişe geçebilmek için 24 Haziran'ın sınırlarına geldik, dayandık. İstiklal Savaşı'nda sloganımız, 'Ya istiklal ya ölüm'dü. Şimdiki sloganımız, 'Ya yükseliş ya çöküş' olacaktır." diye konuştu.

İftara, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, BBP İstanbul İl Başkanı Müjdat Durak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan bazı vatandaşlar, iftarın ardından akşam namazını kılmak için Fatih Camisi'ne geçti.

