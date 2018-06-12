İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi'nce Fatih Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi.
Fatih Camisi avlusuna akşam saatlerinde gelen vatandaşların bazıları hazırlanan masalara, bazıları da çimenlerin üzerine oturarak iftar vaktini bekledi.
Görevlilerin iftarlıkları vatandaşlara dağıtmasının ardından ezanla birlikte iftar yapan vatandaşlar, aynı anda oruç açmanın coşkusunu yaşadı.
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, iftar sonrası yaptığı konuşmada, tarihi yarımadada ilk inşa edilen selatin camisi olan Fatih Camisi'nin yanı başında huzurlu bir ortamda iftar yaptıklarını söyledi.
Ramazan ikliminde kirlerden arındıklarını ifade eden Suver, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ramazanın dünyamızda apayrı bir yeri vardır. Mükemmel bir dinimiz var. Bu dinimizi de sürekli kıldıran, onun değerlerinin nesiller boyu aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlayan çok önemli bir aydır ramazan. Öyle ki Sultan Alparslan'ın 1071'de inandığı değerler, taşıdığı kimlik neyse bugün Kandil sınırındaki askerimizin inandığı değer, taşıdığı kimlik aynıdır. Bu sürekliliği sağlayan, bağlantıyı bütünleştiren en büyük değerlerimizden biri ramazan ayıdır."
Hasan Suver, Türk milletinin sıradan bir millet olmadığına vurgu yaparak, bunu bütün dünyanın da kabul ettiğini, Türk ulusunun tarihe yön veren, medeniyetler kuran büyük bir millet olduğunu kaydetti.
Türk milletinin 21. asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıradağlar gibi duruşuyla bütün hileli tuzakları bertaraf ederek tarihin çöplüğüne attığını belirten Suver, "Yeni bir düzene, yeni bir anlayışa, yeni bir yükselişe geçebilmek için 24 Haziran'ın sınırlarına geldik, dayandık. İstiklal Savaşı'nda sloganımız, 'Ya istiklal ya ölüm'dü. Şimdiki sloganımız, 'Ya yükseliş ya çöküş' olacaktır." diye konuştu.
İftara, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, BBP İstanbul İl Başkanı Müjdat Durak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Programa katılan bazı vatandaşlar, iftarın ardından akşam namazını kılmak için Fatih Camisi'ne geçti.
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum