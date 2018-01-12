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Fatih Camisi'nde Kudüs için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 13 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Kudüs İslam'ındır Platformu katılımcıları Fatih Camisi'nde Kudüs için dua etti.

Kudüs İslam'ındır Platformu tarafından Fatih Camisi'nde düzenlenen "Kudüs Duası" etkinliği öncesinde katılımcılar cuma namazı kıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Arapça başladığı duada, Allah'tan güç ve iman diledi.

Kutlay, duada, Allah'tan Yahudilerin ve siyonizmin şerrinden Türkiye'yi ve İslam ülkelerini korumasını isteyerek, "Kudüs'te namaz kılmayı bizlere nasip eyle." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kudüs İslam'ındır Platformu Başkanı Abdullah Sevim, "Kudüs Duası" programının cuma namazı sonrası aynı anda 45 ülkede yapılacağını söyledi.

Sevim, söz konusu 45 ülkede dün akşam itibarıyla sosyal medyada duyuru yapıldığını aktararak, "Pazartesi gününden itibaren yine bu 45 ülkede ABD başkonsolosluklarına alınmış yanlış karardan dönülmesini tavsiye, teklif eden mektuplarımızı yazacağız. Ayrıca sivil toplum kuruluşları olarak Kudüs İslam'ındır Platformu'nu kurduk. Bütün sivil toplum kuruluşlarında Kudüs birimi kuracağız." dedi.

Bu arada Filistin Dayanışma Derneği üyesi bir grup da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto etti.

(AA)

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