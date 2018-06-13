HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

Fatih'te yolcu indirmek için durakta bekleyen halk otobüsüne minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içindeki 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında 10. Yıl Caddesi Topkapı Alt Geçit Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Durakta yolcu indirmek için duran çift katlı Beylikdüzü-Taksim hattında çalışan özel halk otobüsüne Zeytinburnu Topkapı arasında çalışan 34 M 2780 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde savrulan şoför ve yolcular yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

KOLTUKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı koltuklarının ve demir tutamaçlarının yerinden söküldüğü görüldü. Bazı yaralı yolcularda gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kazayı yaşayan yolculardan biri,“Otobüsü görmedi herhâlde. Direk çarptı. Otobüste 10 kişi vardı. Dağınık dağınık oturuyorduk. Önümdeki ağabeyin ayağı kırıldı sanırım. Otobüsü görmedi ya da kaçarım diye düşündü. Frene basamadan vurdu. Şoförün durumu biraz daha kötü galiba" diye konuştu. Otobüste seyahat eden bir başka yolcu ise, "Otobüste yolculuk ederken bir anda arkadan çarpışma sesi geldiğini ifade eden bir yolcu ise “Ne olduğunu da anlayamadık. İndik. Minibüsteki arkadaşlar çok kötüydü. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya bakıyoruz. Otobüste suç yok. Bütün suç minibüste. Çok hızlı bir şekilde geldi. Biz de bir şey yok da minibüstekiler çok kötüydü" dedi.

DHA

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
İkna edemeyince öldürdü!İkna edemeyince öldürdü!
Gündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettilerGündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih OTOBÜS minibüs Kaza

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmiş olsun minibüs olarak duran arabaya nasıl carparsin kesin tehlikeli şekilde kullaniyordur.
ÜLKEDE MİNÜBÜSLER KALDIRILMADIĞI SÜRECE NORMALDİR
Diğer Haberler
Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

İkna edemeyince öldürdü!

İkna edemeyince öldürdü!

Gündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettiler

Gündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettiler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.