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Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:31 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bakanı oldu! Peki Fatih Dönmez kimdir? İşte yeni kabinenin yeni bakanı Fatih Dönmez'in kariyeri ile ilgili detaylar...

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Fatih Dönmez ismini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bakanı olarak açıkladı. Peki Fatih Dönmez kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Fatih Dönmez'in hayatından ve kariyerinden detaylar...

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı.


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Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Enerji Bakanı Yeni Kabine

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