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Fatih Erbakan, babasını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:09 | Son Güncelleme

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın mazlumların ve ezilenlerin umudu olduğunu söyledi.54.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın mazlumların ve ezilenlerin umudu olduğunu söyledi.
54. Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 7. seneyi devriyesi kapsamında Erbakan Vakfı Elazığ İl Temsilciliği tarafından ‘Konuştuğunu Yapan Adam Erbakan’ adlı program düzenlendi. Vakfın Genel Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın katılımıyla bir otelde gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Erbakan Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mehmet Tan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Erbakan Hoca’nın pusulasının akıl ve ilim olduğunu belirten Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve oğlu Muhammet Ali Fatih Erbakan, “Sadece bu yetmez haritada lazım. Haritası da İslam olan bir şahsiyet olduğu için hayatı boyunca İslam alemine rehberlik etti. Adeta manevi bir radar gibi İslam alemine ve milli görüşçülere yol gösterdi. Hangi yoldan gidileceğini ilişkin rehberlik etti” dedi.
Erbakan Hoca’nın mazlumların ve ezilenlerin umudu olduğunu dile getiren Erbakan “Hocamız zalimleri ve Siyonistleri titreten Erbakan’dı. O Mücahit Erbakan’dı. Her zaman söylediğimiz gibi onun saçındaki ak düşmüş her bir tele baktığınızda Keşmir’i, Kudüs’ü, Çeçenistan’ı, Arakan’ı görebilirsiniz. Onun yolu peygamberlerin yoluydu. Yolu peygamberlerin yolu olduğu için Filistinli bir çocuk da Çeçenistanlı bir ihtiyar da Bosnalı bir kadının kalbinde de yer edebilmişti. ‘Bizim yolumuz peygamberlerin yoludur, milli görüş peygamberlerin görüşüdür, bizim davamız İbrahim Efendimizin davasıdır’ diyordu. Milli görüş peygamberlerin yoludur” diye konuştu.

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