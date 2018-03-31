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Fatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

ERBAKAN Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yıl dönümü anma programına katılmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Fatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzetti

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ERBAKAN Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yıl dönümü anma programına katılmak için Şanlıurfa'ya geldi. Erbakan merhum babası Necmettin Erbakan’ın milli görüş ve ülke için verdiği mücadeleyi Nemrut’a karşı mücadele veren Hz. İbrahim’in mücadelesine benzetti. 54'üncü Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 7'nci yıl dönümü kapsamında Erbakan Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından 'Vefatının 7'nci yılında anma ve anlama' programı düzenlendi. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan'ın verdiği mücadeleyi Hazreti İbrahim'in verdiği mücadeleye benzeterek şunları söyledi:
"Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Hz. İbrahim, haksızlığa, zulme ve hakkaniyet için mücadele eden birisi olarak Nemrut'a karşı, zulme karşı başkaldıran mücadele eden bir peygamberdi. Kuvvetin üstün tutulduğu bir düzen yerine hakkın, haklılığın üstün tutulduğu bir düzenin bir sistemin kurulması için mücadele eden bir peygamberdi. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, güçlünün sözünün geçtiği değil, haklının mazlum da olsa garip de olsa sözünün geçtiği bir dünyanın kurulması için mücadele eden bir peygamberdi. Bütün bu özelliklerini Hazreti İbrahim'in ortaya koyduğumuz zaman, bu özellikler ve kendisinin bu mücadelesi bizlere merhum liderimiz Erbakan Hocamızı hatırlatıyor. Şu anlattıklarımızı 40 sene boyunca milli görüşün temel prensipleri olarak ortaya konduğunu hatırlatıyor."
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Fatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzettiFatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzettiFatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzettiFatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzetti

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