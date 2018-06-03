HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

  Manisa'da, Erbakan Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül'de yapıp, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyledi.  Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

Manisa'da, Erbakan Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül'de yapıp, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi. Yemeğe Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, Ak Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yemeğin ardından konuşan Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, İslam'ın cihat dini olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin bu sıkıntıları karşısında, bu davanın aslına uygun şekilde gerçekleşmesi için gereken resmi adımları bir an önce atmak zorundayız. Erbakan Hocamızın çizgisini devam ettirmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlamak için Erbakan Hocamızın yolundan yürümeliyiz. Milli Görüş camiasını doğruya yakın, yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti gelmiştir. Artık hayrın kendisinin meydana çıkma vakti gelmiştir. Milli Görüşü siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti gelmiştir" dedi.

'MİLLETİ DOĞRUYA YAKIN YANLIŞLARDAN KURTARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kuracakları yeni partinin siyasi çalışmalarına Temmuz ayında başlayacaklarını ve Eylül'de de büyük kongreyi yapacaklarını ifade eden Fatih Erbakan, "30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz. Bu hareket, sadece dünya beşten büyüktür diyen değil, bu sözün hayata geçirilmesi için projeleri hakkıyla uygulayan ve İslam Birliği'ni kuran bir Türkiye'yi hayata geçirmek için yola çıkıyor. Teröre açık destek veren Amerika'ya tepkisini İncirlik Üssü'nü kapatarak gösteren bir Türkiye için yola çıkıyor. Dış politikada dostunu ve düşmanını bilen, 5 bin TIR dolusu silah gönderip, bütçeden terör örgütlerine pay ayıran Amerika'nın dostumuz ve ortağımız olmadığını bilen bir Türkiye'yi kurmak için yola çıkıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------
- İftar programından görüntü
- Fatih Erbakan'ın konuşmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdiFatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi
Edirnekapı Şehitliği'nde sahurEdirnekapı Şehitliği'nde sahur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

İlginizi Çekebilir

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.