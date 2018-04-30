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Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi'nde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesi'nde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi Hakan Suver Mustafa Demir

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