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Fatih Mahallesi yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında sezonun başlamasıyla birlikte ilk çalışma Fatih Mahallesi’nde çalışmalara devam ediyor.Ekiplerin Fatih Mahallesi’ndeki çalışmalarını Belediye Başkanı Sami Aydın yerinde inceledi.

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında sezonun başlamasıyla birlikte ilk çalışma Fatih Mahallesi’nde çalışmalara devam ediyor.
Ekiplerin Fatih Mahallesi’ndeki çalışmalarını Belediye Başkanı Sami Aydın yerinde inceledi. İşçilerle bir araya gelen Başkan Aydın’a mahalle sakinleri de eşlik ederek hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle Muhtarı Mehmet Kimsesiz,"Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hizmette hiçbir zaman kusuru olmadığı gibi başkanımızın Fatih Mahallemize dört dörtlük hizmet yapacağını biliyoruz." dedi.
Geçtiğimiz 4 yılda 56 mahallenin tamamen sıcak asfaltla yenilendiğini ifade eden Başkan Aydın ise,"Hedefimiz bu yılda kalan mahallelerimizi tamamlamak, bunlardan biri de Fatih Mahallesiydi. Mahallemizin en ücra köşesi bile sıcak asfaltla buluşuyor. Kaldırım çalışmaları yapılıyor, altyapı eksiklikleri çalışmalarla birlikte tamamlanıyor. Bugün itibarıyla mahallemizin yaklaşık yüzde 60’ında çalışmalar tamamlandı. Tertemiz pırıl pırıl oluyor. 10 gün içerisinde buradaki işlerimiz tamamlanacak." şeklinde konuştu.
Belediye tarihinde bu denli büyük bir yenileme hareketinin daha önce olmadığına işaret eden Aydın, "Sivas Belediyesi tarihinde böyle kapsamlı bir çalışma hiç olmadı. Biz talep üzerinde çalışmak yerine, mahalle bazlı çalışmalar yaptık. Bunun daha kapsamlı olduğunu gördük. Yine bu bölgede Kuzey Çevre Yolu Projesi var bu projelerle şehrin daha hızlı gelişeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Başkan Aydın incelemelerin ardından bölgeden geçen bir halk otobüsüne binerek vatandaşlarla sohbet etti.

Fatih Mahallesi yenileniyor

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Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
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Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
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Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
4 / 6

Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
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Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
6 / 6

Fatih Mahallesi yenileniyor

Fatih Mahallesi yenileniyor
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