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Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti.

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarda, 24 Haziran erken seçimi öncesinde cumhurbaşkanı adaylarının son durumuyla ilgili tespitlerini açıkladı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımları;

fatih portakal

Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
Fatih Portakal da tercihini açıkladıFatih Portakal da tercihini açıkladı
Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV 24 haziran erken seçim seçim 2018

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