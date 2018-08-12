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Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

FOX TV spikeri Fatih Portakal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden seçilmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"SENARYO..."

Daha önce paylaştığı ve Meral Akşener için, 'Aday olmayacağim diyor, parti meclisi aday göstereceğiz diyor. Önceden yazılmış senaryo gibi duruyor. Gelecek hemen gelse de öğrensek' ifadelerini kullandığı tweet'i yeniden paylaşan Portakal, '27 Temmuz’da bunu yazmıştım. Gelecek geldi: O günkü istifanın geri dönüş senaryosunun bir parçası olduğunu düşünüyorum' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal İYİ parti Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu adamı yerler bir gün.. cok bogusuyor..
iyi partide olup bitenler niye chp de olmuyor acaba..akşener "" noolur beni bırakın "" deyip başarısızlığını kabul ediyor, yenilenmeye kapı açıyor.... kılıçdar ise "" gitmiyorum bir yere "" deyip kendini 10. mağlubiyetine hazırlıyor..eylemlerden , söylemlerden hiç ders almamış.. istenmeyen kendisi ama aptallığa verip myk falan yeniliyor.. aklınca ""partiye rot balans çektim, artık benle uğraşmazlar"" sanıp gevşiyor..sanıyor ki halk bunu yedi..gideceksin efendi, başka yolu yok..ama seve seve , ama başka türlü..bu halk, bu parti senden kurtulmak zorunda..
Portakal sen kimin veya kimlerin yazdigi senaryoda figüransin
100 kişiden 95 i bu olayın böyle sonuçlanacağını biliyordu, bunun neresi müthiş iddia.
Tamam da bunun böyle olduğunu herkes biliyordu sayın portakal o kadar zeki değilsin yani iyi parti siyaseti çok eskilerde kaldı kendini acındırma
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