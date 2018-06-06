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Fatih Portakal'a büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Fatih Portakal'ın ana haber spikerliğini üstlendiği FOX TV’nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili ‘Devlet organlarını aşağılama’, ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Portakal, haberi için "Birileri bunlara yaptırıyor" diyen bakana "İspatlarsa istifa ederim. Bilgileri paylaşmazsa dava açacağız" cevabını vermişti.

Fatih Portakal'a büyük şok

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; FOX TV Spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı’nın soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliği aynı haberle ilgili FOX TV ekranlarında cevap ve düzeltme metni yayınlanmasına da karar verdi.

CEVAP VE DÜZELTME YAYINLAYACAK

Ayrıca Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği söz konusu haberle ilgili kritik bir karar verdi. Hâkimlik, sözde haber ile ilgili FOX TV Ana Haber bülteninde cevap ve düzeltme metni yayınlanmasını kararlaştırdı. Kararda, FOX TV'nin söz konusu yayınının genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına uymadığı belirtildi. Haberin, eleştiri sınırları ötesinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olduğu, ayrıca doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlandığı kaydedildi.

Kararda, cevap ve düzeltme metninin Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en başında yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak 'Sağlık Bakanlığı'nın Cevap ve Düzeltme Metnidir' başlığı altında geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmedildi.

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'DAVA AÇTIK'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, haber ile ilgili Fatih Portakal'ın sunumuyla FOX TV'de yayımlanan haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz." açıklamasında bulunmuştu.

'İSTİFA EDERİM' DEMİŞTİ-

Fatih Portakal, "Ben mert adamım, birisi bana bu haberi yaptırtıyorsa ben istifa ederim ve bir çok arkadaş da istifa eder. Biz, sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Size yarına kadar süre verdim. Yarın elinizdeki belgeleri açıklayınız, eğer açıklamadığınız takdirde sizin hakkınızda iftira davası açacağız." demişti.

Portakal'ın tweeti şöyleydi;

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV Şehir Hastaneleri mersin şehir hastanesi

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
bı susturmadıpınız o kalmıştı onu susturun tamamen babanızın cıftlığıne döndurun
Eeee böyle güzel haberleri okumaya da ihtiyacımız var değil mi vatanını , millet ve devletini seven olarak ... haberin takipçisi olacağım
dava açana kadar devlet açıklama yapıp ispatlasın ki diktatörlük olmadığı anlaşılsın
Ortada bir iftira yok, ulaşım güçlüğü var sonrada düzeltilmiş hatta olmasa düzeltmeye gidilmezdi değil mi?
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.ayakkabı kutuları rüşvetle doldurulmuş.zarrab akp ye çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak onurlu bir yargı bulunamamış.namus üzerine tarafsızlık yemini eden yeminini çiğneyip namussuz olmuş.emekli öğretmen eniştenin man adasında 2.5 milyon doları olmuş.bacanak liman ihalsinde rüşveti götürmüş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.rüşvet basını kurulmuş.yetmemiş aydın doğan medyasına çökülmüş.cnn türk,habertürk yandaş yapılmış.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş.garip guraba fetöden hapse girmiş.halife olmak için suriyede 1 milyon insan öldürtmüş..
hödük bunların kaçı ıspat edildi ama chp için ısparita gerek yok belediyelerini gezin
@metto333 gerçek hödük çalanlar çıkıp açıklama bile yapmadı sessizce ortadan kayboldu gündemi degiştirdiler siz nerenizle izliyorsunuz ülkeyi batırdı senin ve senin gibi düşünenler rüşvet araştırılsın yok darbe arastırılsın yk tecavüzler araştırılsın yk herseye yk yk yk bide ispat bekliyorsunuz ayıp la ayıp yediniz memleketi
iyi yapmışlar vatan hainine.. beter olsun
Fatih Portakalı susturamayacaksınız
Doksanlı yıllarda uğur dündar ın yaptığı provekatif haberciliğin aynısını fatih portakal yaptı.. Bu milleti aptal yerine koymanın bir bedeli muhakkak ki olmalıdır.
fatih portakakal sesizlerin sesidir ey akp zulmünüz arşa erdi tamam
Padişahım çok yaşa.getirdiğiniz diktatörlük başınıza çöksün inşaallah
sağlam hasta olamayan adamı, ayağı alçılı ve koltuk değnekli olarak düzmece haber yapacaksın, sonra bunun bunun hesabı sorulmayacak öyle mi.. oh ne ala memleket.. uydur uydur haber yap.. sazan çok nasılsa..
fatih portakali yedirmeyiz
bunlar alisik boyle haberlere .. adam koltuk degneklerini sirtlanip gidiyor haber sonunda daha neyi savunuyorsunuz sozunde dursun istifa etsin
Ben programı izledim. Hakaret falan yok. Normal haber yapılmış.. İnsanların karşılaştığı zorluklar dile getirilmiş.. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, fakat doğruların aşikar olma gücü vardır. Fatih Portakal doğruyu söylemiştir.
@efsunlu.anahtar doğruyu söyleyecekse ÇAPAYA gitsin haber yapsın itirazımız yok. Ama Otel gibi hastaneye gidip üçkağıtla karalama yapmasın, halkı düşünsün devleti kötülemeyi değil.
@efsunlu.anahtar nerenle izledin adam değnekli alçılı sonra konuşuyor böeyle bişey yok ne yavuz hırsızı bilmemne bırakın gidin ya nereyi beğeniyorsanız orada yaşayın türkiye dokunmlayın
Doğrular söylenince işinize gelmedi değilmi
Doğru sööyleyeni 9 köyden kovarlar birde üstüne dava açarlar. Zaten adalet kalmamış memlekette tabii ki haklı cıkarlar ve bu kararla kendilerini savunurlar.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali. Fatih portakal habercilik yapmış. Göruntuler ortada. Kendi hatanı düzelteceğine örtbas etme gayretinden vaz geçin. Varsa hataları düzeltin portakalada teşekkür edin. Bende izledim haberde kasıt görmedim. Bazılarının huyu vardır normal tuvalete gitmez gider ağacın tepesinden yaparmış ve herkeside bunun daha doğru olduğuna inandırırmış. Yaptıklarıda bu
fetöcüleri ortaklarınızı yakalayın ilk önce hani seçim beyannamrnizde dava fazla özgürlük yazıyordu ne oldu ya siz ne arlanmaz utanmazsınız
neresini yalan.artık haberde yapmasınlar.
a haberde her 3 kişiden 2’si fetöcü ilan ediliyor. her muhalif zaten haindir kafasında binlerce haber yapılıyor ama savcılık ki bu istanbul savcılığı mersindeki hastane haberinden rahatsız oluyor. Hukukta seçicilik diye kavramı bize kazandırdığınız için sizi Allaha havale ediyorum.
Tam Bir Soytarı Tam Bir Dürzü Tam Bir Puşt Tam Bir Hain Tam Tamına Portakal Sen Bir Neyse Anlayan Anladı Halen Hastaneler Perişan Diyen Varsa Bu Ülkede Neyse
Devir hesap devri..düzmece haber yapıp halkı kandıranlarda hesao versin biraz..belki akıllanır.
yavuz bakan ? ev sahibini bastırırmış fatih dava acacam dedi akabinde bakanlık ve ona baglı savcılar harekete geçti. Portakal doğru söyledi şehir dışına hastenemi yapılır. Zaten hasta yolda ölür cesedi hastanete gider.Canlı değil ama ölüsü hasta garantisi kapsamında kotayı doldurmuş olur.
Bi dokunmadığınız Kanal Ve Haberci o Kalmıştı aferim onada dokunun- Yazıklar olsun AKP çok kötü Dinsiz imansız Paracı Koltuk sevdalısı parti
kim muhalifse vurun kahpeye misali arada bir, tekbirrr ALLAHUEKBER demeyide unutmayın tek müslüman akp ve akp liler
Demekki iktidarı hiç kimse eleştirmiyecek,hataları olsa dahi,demokrasi bu oluyor demek.
ne davası atın iceri selonun yanina zaten cok sever kendisini mutlu mesut gecinsinler
bu haberin yalan kısımı neresinde bu mahkeme kendi kendine dava açmış
Erdoğan olmasa ülkeleri böyle zihniyetler yönetecek Allah Tayyibe uzun ömür versin
kanallarıda kapatın ahaberle atv izliyelim yeter
a haberede açsınlar ya dava asılsız haber yapan yayın organlarına da peşkeş çekenler nedense bu ülkede yaptıkları yanına kar kalıyor
Yazıklar olsun. Adam işini yapıyor.
şu portakal kadar chp muhalefet yapamıyor adam tam chp hdp ve fetonun provakatör lügunu yapiyor birde derki bu ülkede basın rahat çalışamıyor der be densiz köpek her akşam 1 saat provatörlük yapmiyormusun
SAHİ,ŞU TEHDİTLER SAVURAN GAZİANTEP KULÜP BAŞKANINA SORUŞTURMA AÇILDI MI ACABA?VEYA KİTABINI REDDEDEN NASUHİ GÜNGÖR'E? BU YALANSA,O DA YALAN DEĞİL Mİ?HEM DE DEVLET BÜYÜKLERİNE İFTİRA ATILMIŞ ORADA FETÖ İLE GÖRÜŞÜLDÜ DEMİŞ???PEKİ ŞİMDİ PORTAKAL SAYIN SAVCILARA NASUHİ GÜNGÖR GİBİ " PARDON BU HABER GERÇEK BELGELERE DAYANMIYORDU" DESE NE OLUR ACABA? YETER ARTIK T A M A M...
portakala iyi olmuş tarafsiz haber yapiyorum diyor konu hükumet ve RTE olunca butün kinini ve nefretini boşaltiyor bakalim hep diyordu toplumsal olaylar karşisinda hiç istifa eden yok diye kendisi istifa edecekmi istifa etmesini bekliyoruz
Vatan haini bunlar yok sakatmışşş yok yürüyemiyormuş adama kürtaj yaparlar portakal
yazın yedığın hurmalar fatih ciğim
Hükümet işini gücünü bırakmış televizyoncuylamı uğraşıyor... Portakal ıda içeri atın kimse aleyhinizde konuşmasın muradınıza erin.
Fatih Bey de sanki hiç eleştirilecek malzeme yokmuş gibi basit bir şeyi haber yaptı. Ülkedeki siyasilerin ve bürokratların yaptıkları israfları, sırf makam arabalarını bile haber yapsaydı mesela. Bir tanesinin kaç makam arabası var.
Delikanlı adamdan kendi sözünün gereğini bekliyoruz
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