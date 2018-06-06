Fatih Portakal'a büyük şok

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; FOX TV Spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı’nın soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliği aynı haberle ilgili FOX TV ekranlarında cevap ve düzeltme metni yayınlanmasına da karar verdi.
CEVAP VE DÜZELTME YAYINLAYACAK
Ayrıca Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği söz konusu haberle ilgili kritik bir karar verdi. Hâkimlik, sözde haber ile ilgili FOX TV Ana Haber bülteninde cevap ve düzeltme metni yayınlanmasını kararlaştırdı. Kararda, FOX TV'nin söz konusu yayınının genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına uymadığı belirtildi. Haberin, eleştiri sınırları ötesinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olduğu, ayrıca doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlandığı kaydedildi.
Kararda, cevap ve düzeltme metninin Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en başında yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak 'Sağlık Bakanlığı'nın Cevap ve Düzeltme Metnidir' başlığı altında geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmedildi.
'DAVA AÇTIK'
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, haber ile ilgili Fatih Portakal'ın sunumuyla FOX TV'de yayımlanan haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz." açıklamasında bulunmuştu.
'İSTİFA EDERİM' DEMİŞTİ-
Fatih Portakal, "Ben mert adamım, birisi bana bu haberi yaptırtıyorsa ben istifa ederim ve bir çok arkadaş da istifa eder. Biz, sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Size yarına kadar süre verdim. Yarın elinizdeki belgeleri açıklayınız, eğer açıklamadığınız takdirde sizin hakkınızda iftira davası açacağız." demişti.
Portakal'ın tweeti şöyleydi;
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