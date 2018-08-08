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Fatih Portakal'a kızdıran olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Son dönemde özellikle Avrupa ülkeleri ile yaşadığımız vize sorunları Fatih Portakal'ı da sinirlendirdi. FOX Tv haber spikeri Portakal, Kanada'dan vize almak için yaptığı başvuruda sorulan sorulara tepki gösterdi

Fatih Portakal'a kızdıran olay!

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal bir etkinlik için gitmek istediği Kanada gezisi konsolosluk engeline takıldı. Konsolosluktan vize işlemleri için sorulan soruları gereksiz ve incitici bulan Fatih Portakal bu uygulamaları protesto ederek Kanada'ya gitmeyeceğini twitter hesabından yaptığı açıklama ile bildirdi.

'EKSİK OLSUN, GİTMEM'

Portakal ifadeleri kullandı:

FAT

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Fatsa'da sağanak; OSB su altındaFatsa'da sağanak; OSB su altında
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Kanada vize vize başvurusu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKAPE bakanı Kadın gibi olmamışsın yüzsüz degilmişsin birilerini köpekle kovalamışlardı illa giricem demişti en sonunda korumalarını döverek it gibi dışarı attılar bakanı ama hiç utanmadı
@jomba sen kimsin TÜRKİYE nin bir bakanı senin gibiler bunu anlayamaz tabiki diretecek gerekirse olay olacak düşmanınızı bir tanıyın artik
vize işlemleri için sorulan sorular gereksiz bence de..
GEL AMAN GİT NE OLUR
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