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Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın şehir hastaneleri ile alakalı yaptığı haberin 'kurmaca' olduğu iddialarının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı.

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'Bunlara bu haberi birileri yaptırıyor' sözlerine sert tepki göstermiş ve 'Kanıtlarsanız, mesleği bırakırım' demişti.

Fatih Portakal'ın haberinin 'kurmaca' olduğu iddialarının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı. Twitter'da #SahtekarFOXTV etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

İşte Fatih Portakal'a gelen tepkilerden bazıları;

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fatih Potakal dürüst adam, doğru bildiklerini mertce söylüyor o da giderse seyredecek haber proğramı kalmaz..
fatih portakal adamdır candır can
Yalancı portakal hoş çakal
hadi bakalım hügo istifa zamanı :D
Akşam düzmecenin düzemece olduğunu kanıtlayacak. Bekleyin görün.
aktroller iş başında bende sevmek zorundamıyım a haberi atveyi tgreteyi bu sayduklarımın habercilikle hiç bir alakası yok bir nevze fox bunların ıcıne eder
hadi portakal gereğini yap istifa et.
fatihi tongaya getirdiler gibime geliyo :)
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