Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'Bunlara bu haberi birileri yaptırıyor' sözlerine sert tepki göstermiş ve 'Kanıtlarsanız, mesleği bırakırım' demişti.
Fatih Portakal'ın haberinin 'kurmaca' olduğu iddialarının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı. Twitter'da #SahtekarFOXTV etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
İşte Fatih Portakal'a gelen tepkilerden bazıları;
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Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
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