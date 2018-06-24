HABER

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlendi. Seçime özel canlı yayın yapan Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşarak "Bizi bu fotoğrafla hatırlayın" yazdı. Portakal'ın paylaşımına çok sayıda yorum yağdı

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fox TV spikeri Fatih Portakal meslektaşı İsmail Küçükkaya ile birlikte 24 Haziran seçimine özel program yapıyor.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Portakal takipçilerine Twitter'dan seslendi. Ünlü spiker, "Lütfen bizi bu foto ile hatırlayin" yazarak bir görsel paylaştı.

İşte o tweet:

yyy

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Beşiktaş'ta seyyar sandıklar boş kaldıBeşiktaş'ta seyyar sandıklar boş kaldı
Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran 24 haziran seçim sonuçları fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.