Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fox TV spikeri Fatih Portakal meslektaşı İsmail Küçükkaya ile birlikte 24 Haziran seçimine özel program yapıyor.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Portakal takipçilerine Twitter'dan seslendi. Ünlü spiker, "Lütfen bizi bu foto ile hatırlayin" yazarak bir görsel paylaştı.

İşte o tweet:





