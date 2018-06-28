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Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:03 | Son Güncelleme

Hükümete muhalif kimliğiyle bilinen ve 24 Haziran seçimi öncesinde AK Parti'ye eleştirilerde bulunan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, eleştiri oklarını CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Portakal, CHP için 'statükocu' dedi ve 'Çok garip bulabilirsiniz ama en çok değişim AKP'de yaşanıyor' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Portakal, CHP için 'statükocu' ifadesini kullanırken "Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle" dedi.

İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları;

Kendisi dışında herkesi 'kaybetti' olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz 'kaybeden' dedi, 'Kaybeden AKP'dir' cümlesini kurdu. Benim en garipsediğim cümlelerinden bir tanesi de 'Kimse koltuk sevdalısı' olmasın dedi ama diğer taraftan defalarca seçim kaybedip hala o koltuğu tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte.

'PARTİ KOLTUĞU ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY OLSA GEREK'

Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle. CHP'ye bakıyorsunuz, statükocu. Demekki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek.

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Anahtar Kelimeler:
Fox fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal taraf mı değiştiriyor? CHP

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
CHP camiası tarafından baskı altına alındığını dile getiren Bayrakçı, "Ben sonucu biliyordum ama üzerimdeki baskı büyük. Ben 'Erdoğan kazacanak' deseydim beni çarmıha gererlerdi" şeklinde konuştu. İşte chp zihniyetini özetleyen cümle
portakal ne zaman adam olacaksın
kıvrak güç nerde o orda brovo reis başkan
Fatih hiç uğraşma yakında senide Ak partili ilan ederler.
Fatih portakalın Chp ile tanışması günaydın.
ya sus artık defol pkk sempatizanı çıkıp pyd ye terör örgütü değildir diyen adamı hala tv lere çıkarıyorsunuz ah ülkem ah
NE FATİH PORTAKAL NEDE İSMAİL KÜÇÜK KAYA ZATEN TARAF DEĞİLLER AMA ELEŞTİRDİKLERİ İKTİDARIN FANATİK TARAFLARI İŞLERİNE GELMEYİNCE ADAMLARI TARAF YAPTILAR HİÇ BİR HABER SUNUCUSU TARAF DEĞİLDİR AMA O HABERİDE SUNMAK ZORUNDALARDIR İŞE BİRDE KENDİNİZİN AYNI DURUMDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN BÖYLE BİR HÜKÜMET VARKEN TARAF TUTMAK MÜMKÜNMÜDÜR KISACASI BEN SÜREKLİ İZLİYORUM TARAFIM YOK ONLARINDA TARAF OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM
adam sadece doğruya doğru yanlışa yanlış diyor
dönek portakal
Kimmiş koltuk sevdalısı, diktatör portakal? :)))) hepiniz bir gün AK PARTİLİ olacaksınız :)))))
adam haklı beyler dağılın
Haber sun sadece, çok bilmişlik yapip durma.
Bence Fatih Portakalı Akp satın alamaz , Doğal olarak bu haberler Kemal kılıçdaroğlunun istifa etmesini istediğindendir
Sen AK Parti hakkında iyi bir şey söyleme,sen işine bak devam et görevine
bozuk saat bile günde iki defa doğru gösterdiği gerçeğine dayanarak bu adamda ilk defa doğru bişey demiş
Chp liler susmaya devam edin siz kemali tutun o koltukta siz
Parti genel merkezinin önünde yatılmalı gerekiyorsa kemal gitmeli
dönek diyeceğimde yersiz olur ..zaten o taraftaydı
hele şükür itiraf etmeye başladınız. değişime sizlerden başladık artık iftira değil itiraf etmeyi öğrettik. birde şu kemali gönderirseniz extra değişim yapmış olucaksınız.
Yusuf yusuf ediyor da ondan. Verecek çok hesabı var portakalın...!
bu kırmızı portakal, Ak Partiyi desteklerse ben Ak Partiye oy vermem. Çünkü bunların ipi ABD nin elinde. Bu nereyi gösterirse , ters yön doğrudur.
ismaille ikiniz reklam uğruna neyapacağınızı sapıttınız.bış adamlarsınız.
Yandaş olma candaş ol portakl
BOŞ ADAMLAR BUNLAR.REYTİN
REYTİNG PEŞİNDELER.BİLBORTLARA BİLE ÇIKTILAR.YAKINDA FİLM ÇEVİRECEKLER
özeleştiri yapıyo
Bir de TRT ile Ahaber taraf değiştirse keşke.
TEBRİK EDERİM AFERİN SONUNDA GERÇEGİ ANLADIN HA YANLIŞIN NERESİNDEN DÖNERSEN KARDIR
ben portakalı mor severim...:)
lanet adam sus artık defol git ya
doğru şöyledi chp koltuk sevdası var kılıçdaroğlunda.....
biri peçete versin portakala suyu akmış
Yiyin birbirinizi..:)))
nihayet doğruyu görebildin portakal
seçim akşamı yayında belli değil miydi?
klasik portakal
Aman Çürük portakal saf değiştirme Maşallah dediğin 40 gün yaşıyor. Sen devam et eski haline.
Tespitlerin hepsi yerli yerinde,ama portakaldan duymak şaşırtıcı geldi.
hahaa artik fox tv yide izleyemiycem sanirim
bunu biz zaten biliyorduk Fatihcim günaydın...
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