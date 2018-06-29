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Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal canlı yayında 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' dedi ve bugün itibariyle tatile çıktığını söyledi.

Fatih Portakal canlı yayında izleyiciye 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' sözleriyle şimdilik veda etti ve tatile çıktığını söyledi. Portakal, 'Yorucu bir yayın dönemi oldu. Yeni yayın döneminde tekrar karşınıza çıkacağız ve tekrar haberleri paylaşacağız' dedi.

'KİMİNİZ ZAMAN ZAMAN KIZDINIZ...'

Portakal, "Kiminiz zaman zaman kızdınız, kiminizle zaman zaman uyuştum ama önemli olan şuydu; kimseye yaranmaz zorunda değilim. Öyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı. FOX Haber her zaman böyle olmaya devam edecek, teşekkür ederiz" sözleriyle yayını kapattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
portakal seni hiç özlemiycez gule gule git geri gelme
bi daha geri gelmemen dileğiyle
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