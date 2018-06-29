Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında izleyiciye 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' sözleriyle şimdilik veda etti ve tatile çıktığını söyledi. Portakal, 'Yorucu bir yayın dönemi oldu. Yeni yayın döneminde tekrar karşınıza çıkacağız ve tekrar haberleri paylaşacağız' dedi.
'KİMİNİZ ZAMAN ZAMAN KIZDINIZ...'
Portakal, "Kiminiz zaman zaman kızdınız, kiminizle zaman zaman uyuştum ama önemli olan şuydu; kimseye yaranmaz zorunda değilim. Öyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı. FOX Haber her zaman böyle olmaya devam edecek, teşekkür ederiz" sözleriyle yayını kapattı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası
Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı
Okuyucu Yorumları 2 yorum