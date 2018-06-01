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Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan arasındaki gerilim sürüyor. Dün Elvan'a resti çeken Portakal'dan bugün de, "Sağlık Bakanlığı’nın; Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız." tweeti geldi

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberi ardında Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden 'mizansen' açıklaması gelmiş, FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek 'O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz.' demişti.

'BAKANLIĞIN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Portakal'dan bugün bir açıklama daha geldi. Ünlü spiker Twitter'dan şunları yazdı:

Sağlık Bakanlığı’nın; Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Lütfi Elvan mersin şehir hastanesi

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
teröristsin körtopal....! zoruna gidiyormu bunları duymak
İYİ Kİ VARSIN PORTAKAL!!! HER KİM Kİ BU VATAN İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYORA,ALLAH ONDAN RAZI OLSUN!!! T A M A M!!!
Hastanelerin hali belli :) evdr 2 ay sira bekliyoz :)
Sağlık Bakanı koltuğundan kalkıp hastaneleri gezer ise hayal dünyasından çıkar belki.Türkiye gerçeğini görür.
var olan eksikleri birinin göstermesi güzel bir durum. bu şekilde eksiklikler görülerek giderilmeye çalışılır.
yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya kamera kayıtları haberinin düzmece olduğunu ortaya koyuyar bide açıklayacam gibi laf kalabalığı ile kendini aklamaya çalışıyon şaklaban yalancının yalanı yatsıya kadar derler ama senin yalan yatsıyı bile beklemiyor .Seni gidi acemi yalancı seni
@mustafakoras BENDE İZLEDİM..VARSIN Bİ ŞENLİK OLSUN
@mustafakoras ya arkadaşım yalayacağız diye iyice saçmalıyorsunuz.En güzeli mersinde yaşayan birine telefon aç sor.
@mustafakoras Yalan ve yalakalıkta Ustalaşsa akpkk da olurdu değilmi
@mustafakoras Bu aslında ne emk istiyor çok yi anlaşılıyor kardeş yaaa!! portakalı soydum baş ucuma koydum oynamak istiyor arkadaş o da olacak inşallah az kaldı az
bende mersinliyim birkere cok uzak iki cok buyuk 4 yeterli doktor yok ve calisanlar paramizi zamaninda alamiyoruz diyorlar gereksiz yere bukadar buyuk bukadar uzak bir yere yapilmis halbuki sehrin gobeginde cok guzel bir noktadaydi ve yerine yenisi yapilsa daha makbule gecerdi fuzili isaftan baska birsey degil.
üç gün sonra hastayım diye yalvararak gidersin
fatih kardeş sana dost tavsiyesi bence ortalığı germe daha fazla bunlar sonuçta hükümet kendilerini Yine haklı çıkarırlar.
yayınladığım adanın bastonları elinde ve sağlam
portakal, tasman kimin elinde sen onu anlat. bu millet artık senin gibi iftiracılara pirim vermiyor haberin ola
Sen bırak bunları Demirtaş la ilgilen..
Sayın portakal halkın duygularına tercüman oluyorsunuz teşekkürler
ya yemin ediyorum bizim millete rahat batıyor seçinde chp yi özlediğiniz o günlere dönüm hakediyosunuz birşey demiyorum
bakanlık hastayım diyen adamın videosunu yayınlamış. hastaneye koltuk değneği ile geliyor. çıkarken koltuk değneğinden kurtuluyor. zaten muayene de olmamış. bir de hastane kötü diye haber yapıyorsunuz. hastane daha ne yapsın. doktor muayenesi olmadan kötürüm adamı iyileştirmiş.
Seçimden sonrasını bekleyin hepsi cezasını çeksin öyle delil melil de göstermeyin evrak da göstermeyin sahte der oturur.yüzsüz ne yaparsın namaz kılsın oruç tutsun hepsini gizler zaten çocuklara istismarda bulunan imamları da savunmuşlardı baskı gelince açığa çıktı yoksa bu temiz müslümanlar hiç çalar mı yolsuzluk yapar mı yalan söyler mi hiç işidle aynı sapkınlıkta olurlar mı ama işte isimleri müslüman AKlanıyorlar:)
2008 yılında Ankara Dışkapı SSK Hastanesi acilinde 3 gün sedyede yattım. Boş yatak olmadığı için. Bu portakal denen öküzde çıkmış hastane büyük diye haber yapıp kendince kötülüyor hastaneleri. Allah'ım Sen büyüksün Ya Rabbim. Allah'ım sen ülkemize tuzak kuranların tuzaklarını boş çıkar. Amin.
nankörlük iliklere kadar işlemiş adamlar 1.2milyar tl maliyetle müthiş son teknoloji bir hastane yapmışlar şunların yaptıgı habere bak tamamen yapılan hizmeti küçümsemeye itibarsızlaştırmaya ve algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar hastane nedenmi şehir dışında orası aynı zamanda bölge hatanesi yani çevre illerede hizmet vermek için 2-nufus 10 yıl sonra böyle kalmayacak ve artacak belki burası bile yetmeyecek
Hasta dediğiniz adam röportaj sonunda koltuk değneklerini eline alıyor yürüyor. Ayağı kırık alçıda diye tanıtıyor sunucu ama aslında hiç öyle değil, adam hasta bile değil. Muayene fişi bile almamış, Bu nasıl habercilik. tarafsız olun, doğru olun, yazık.
fatih portakal heran ayağı tökezleyecek rahat durmuyor
şimdi RANT RANT
Atatürk ne dedi? "Türk öğün çalış güven". Büyük önder her şeyi görendi.AKP 16 yılda 180 kez ihale kanununu hırsızlığı kılıfına uydurmak için değiştirdi.Meclis çoğunluğu bulunan AKP buna yol verdi Bizde ne Türklüğümüzle öğünülecek hal bıraktı,ne güvenecek ne de çalışılacak durum.Bu AKP nin fıtradı yalan. Örnek:Erdoğan Osmangazi ,boğaz köprüsü ve havaalanını yaptırdık ama "Biz bunlara para mara vermedik". dedi Yalan! O köprülerden geçen iki türlü para veriyor geçmeyen bir türlü para veriyor. Günlük 30 bin araç kota,geçen 10 bin bizdende 20 bin araç parası ödüyor..
fatih başkan koltuk değnekli gösterdiğin vatandaş başka bir yerdeki görüntüde değnekleri atıverip bacakları çözülüveriyor birden
Fatih bey cumhurbaşkanı olmuş olsa ne olurdu acaba ?
LÜTFÜ ELVANA ŞUNU SORUN FATİH BEY M.V ADAY LİSTELERİ AÇILANMADAN 1 GÜN ÖNCE AKP TEŞKİLATI MERSİNDE Kİ SIRALAMAYI CUMHURBAŞKANINA SUNARKEN 1.LÜTFÜ ELVAN 2.MEHMET TEKE.3.ALİ ER 4.BİLAL ÖZKAN OLARAK VERİOR NE HİKMETSE ELVAN BEY LİSTEYİ BERTARAF EDİP KENDİ LİSTE SUNUYOR TARSUS TA TEMAYULDE 1. OLAN MEHMET TEKE NİN ÖNÜNU KESİYOR NEDEN YAPIYOR BU YAPILAN MHP VE HDP YE OY KAYMASI DEMEK ACABA MERSİNDE DERİN BİR OYUNMU VAR
dolmuşlar eğer söylendiği gibi hastaneye kadar gitmiyorsa evet bu bir eksik olabilir ama bunun kalkınma bakanlığıla alakasını çözemedim :D ama hem belediye başkanlığı hem müdürlük toplu taşımaların hastaneye kadar gittiğine dair açıklama yapmış..
portakal seninde suyun ısındı yakında layık olduğun muameleyi göreceğinden zerrece şüphem yok bir elin parmakları kadar kaldınız seçimden sonra sizden ebediyen kurtulmuş oluruz inşallah sizde 2 koyun alıp hayvancılık yaparsınız gerçi siz o hayvanlarıda güdemezsiniz ya neyse o sizin sorununuz beni ilgendirmez
Yarın akgençlik meydanlarda portakal(meyve olan) bıçaklar kesin :)))
sahtekar yalancı üçkağıtçı ne ararsan bunlarda mevcut
bar olan eksiklerden sadece bir tanesi bu eksikiği haber yaptığın için allah razı olsun istabulda sgk nın bi hükmü kalmadı sağlıkla ilgili her adım para demek
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