Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberi ardında Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden 'mizansen' açıklaması gelmiş, FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek 'O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz.' demişti.
'BAKANLIĞIN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'
Portakal'dan bugün bir açıklama daha geldi. Ünlü spiker Twitter'dan şunları yazdı:
Sağlık Bakanlığı’nın; Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız.
Son dakika! Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!
Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
İşte Müslümanların tarihi değiştiren icatları
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Okuyucu Yorumları 34 yorum