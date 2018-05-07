Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi üzerine yaptığı 'Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim' açıklamasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ERDOĞAN ZATEN GELMEZ" İMASI

Fatih Portakal yaptığı paylaşımda 'CBErdoğan toplu soru/cevaba çıkmaz. Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. @adalet_bakanlik izin verirse Demirtas da olur diyorum. Böylelikle @FOXhaber yine bir ilki gerçekleştirir. Fena da olmaz hani...' ifadelerini kullandı.

CBErdoğan toplu soru/cevaba çıkmaz. Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. @adalet_bakanlik izin verirse Demirtas da olur diyorum. Böylelikle @FOXhaber yine bir ilki gerçekleştirir. Fena da olmaz hani... — fatih portakal (@fatihportakal) 7 Mayıs 2018



