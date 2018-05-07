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Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:21 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından 24 Haziran erken seçimi öncesinde, cumhurbaşkanı adaylarının soru-cevap ve söyleşi programlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi üzerine yaptığı 'Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim' açıklamasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ERDOĞAN ZATEN GELMEZ" İMASI

Fatih Portakal yaptığı paylaşımda 'CBErdoğan toplu soru/cevaba çıkmaz. Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. @adalet_bakanlik izin verirse Demirtas da olur diyorum. Böylelikle @FOXhaber yine bir ilki gerçekleştirir. Fena da olmaz hani...' ifadelerini kullandı.


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fatih portakal Fox TV 24 haziran erken seçim seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
buyuk adamsin fatih yandaslar senin tşklarini yesin.
sen d kalanlari yersn simdidn afiyet seker olsun
her kes pirim yapma peşinde televizyoncusu siyasetçisi sanırlarki millet için
Erdoğan, rakip olarak görmediği şahsiyetlerden neden tartışmaya girsin
"tc . pkk ya teşekkür etmeli" dedi portakal
Erdoğan halkın önünde sorgulanmaktan neden kaçıyor ?
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen baş fetocu Ak Koyunlar Partisi genel başkanı korkusundan katılamaz
Reis senin gibi itLe köpekLe muattab oLmaz...
VALLAHİ BİLLAHİ Sinir olmaya başladım haaaa,,,bu adam kendini ne zannediyor ,,yaaa,,,
Adam sin. Sn. Portakal. Recep T E korkak gelemez. Zaten 25 sinde Cumhur başkanımız hayırlı si ile... Muharrem ince dir. Kimsenin zoruna gitmesin. Taşeron Fabirakalar dolar eure işsizlik asgari ücret katili tecavüzcüsu sapığı hukuk adalet hastaneler devlet hastaneleri fark alınması AKP LI arkadaşlar ne der siniz. En tesetturlusun altında bwm mercedesler cirit atıyor. Hayırdır.
işine gelmediği için çıkmaz CB Erdoğan
Fatih portakal sen bir defa adam ol . Bu ülkenin Cumhurbaşkanına nasıl hitap edilir onu öğren ondan sonra düelloya davet et.
en sonunda portakalı soyacaklar
CHP saadet için katil demişti DP CHP için menderes katili diyordu saadet CHP için 28 subatci diyor su
Sen gitte övdüğün pkk nın adamı selo ile soru cevap yap . Sor bakalım pkk terör örgütümüymüş değilmiymiş. M. inceye sor pkk terör örgütümü değilmi. Terör örgütüyse selonun yanına neden gidecekmiş..
Portakal reyting peşinde
ABD AVRUPA ÜLKELERİNDE OLUR BİZDE NERDEEE
ver mehteri diyen yalaka sunucu sana kurban olsun.
bravo sayın portakal, umarım tüm adaylar katılma cesareti gösterir... haklı olan, halkın önünde doğruyu söyleyen tabii ki prim yapacak. bir aday diğer aday üzerinden prim yapılacağı söyleniyorsa o adayın söyleyeceklerine cevap verilemeyecek olmasındandır...
Bazı aptallar cebindeki üç beş doları bozduğunda doların düşeceğini sanıyorlardı..böyle bir cahil sürüsünden ne beklenebilirki..birde bu sürünün başında bir andaval varki o ayrı bir vakaa..."
Adam kibrinden görüşmek isteyen inceye hayır diyor tvye çağırıyor hayır diyor...Sen de diyorsun Demirtaş da olsun kafayı mı yedik.Kaybetseler kesin çıkıyor çünkü savcı hakim erdoğandan korkuyor kazansalar belki bırakırlar. yav kaç fezleke o savcılıktan bu savcılığa gönderildi ankaraya yolluyor ankara benim değil bu tekrar diyarbakıra kaç fezleke geldi gitti hepsini tek yerde topladılar ve savcılara emir verildi şimdi sallayın durun o sizin artık biz seçime bakalım adam feleğimizi şaşırtmıştı 7 haziranda:)tvye çıkacak hem de cezaevinden erdoğan onunla iki laf edemez ki ekrandan okuması lazım
Göreceğiz.. öyle bir tartışmaya sadece maçası sıkan oturur biz kimin oturup kimin oturamayacağını iyi biliyoruz..
ÖN ELEME TURLARI OLMALI SONRA DA FİNAL...8 TEMMUZ'DA AKŞENER Mİ ALIR MUHARREM İNCE Mİ?
Fatih sen Erdoğanı ne sandın onlarla bir araya niye gelsin heleki seloda gelsin diyosun bence reis yerine sen git aranızda bi istişare yapın seçim sonu ne yapacaz diye
ERDOĞAN KENDİNİ GARANTİ GÖRÜYOR, BELKİ %40 IN ALTINA DÜŞERSE DÜELLOYA ÇIKAR, ZATEN HERŞEY DE DEĞİLDİR DÜELLO SİYASETTE, ÇIKSA NOLUR, ÇIKMASA NE OLUR!?...
atasözleri cahile sohbet olmaz.chp.cehalet partisi
yine bos bos konusuyon
Fatih bey eksik demissin promter cihazlarinizida getire bilirsiniz demeliydin.
Koyun diyorsunuz koyuyoruz 15 yıldır siz koyun diyin yeter ki durmak yok ..
Yazdığım yorumları neden yayımlamıyorsunuz ? Sedece bu habere değil. Veyl olsun şimdi bunu ucuz politikanız gereği yayımlarsınız
Bazı aile terbiyesinden yoksun densizler edep dışı yazılar yazıyor edepli olun.
Bir düşünün niye çıkmıyorlar? chp, iyi parti, sp çıkacaklardır, akp neyden korkuyor? tek başına sorusuz sualsiz halkı kandırabilir, hitabet sanatları var çünki, ama hesap soruldumu cevap veremezler ve okadar çok hesap veremeyeceği konu var ki. çıkması demek seçimi direk kaybetmesi anlamı taşır.
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