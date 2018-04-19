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Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim kararı FOX Tv spikeri Fatih Portakal'ın da gündemindeydi. Portakal "32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu; bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AK Parti Ve MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderine düşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Portakal CHP'nin "Biz hazırız" açıklamasına da tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Dün açıklanan erken seçim kararının ardından ünlü haber spikeri Fatih Portakal da Twitter'dan yorum yaptı. Portakal, "Kimi erken seçim diyor ama bence bu tam bir baskın seçim. Aralarında danışıklı dövüş var mıydı, Bahçeli zorda mı bıraktı, ona göre Erdoğan kart mı açtı bilmiyoruz." dedi.

Portakal, CHP'nin "Biz hazırız" açıklaması hakkında da "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında" diye yazdı

Fatih Portakal'ın tweetleri şöyle;

"32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderinedüşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.

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24 haziran seçim sonuçları fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Bu erken seçim erken seçim diyenler neden şimdi kıvırmaya başladı:))alın size erken seçim..siyasetçi dediğin deyil 2 buçuk ay sonraya 2 hafta sonra bile seçim deseler hazırlıklı olmalıdır...
Erken seçim isteyen vatan hainidir diyenlerdeki kıvırma değilde nedir pekii
şuan, AKP yerine saksı koysan ülkeye hizmet eder, hiç değilse ihanet etmez, bu hükumet halkına vatanına ihanet etmekte, her fırsatta dindar müslüman halkına yalan söylemekte, özgürlükleri kısıtlamakta, bunları dile getirenleri ise susturmakta vatana ihanetle suçlamaktadır. gerçek hainleri ise maalesef Atatürk ün gençliğe emanet ettiği istiklalin meclisini ele geçirmiştir.
erdoğan kaç aydır türkiyeyi boşunamı geziyor . bunu kaç ay önce söyledik. rte seçim mitingi yapıyor diye. adam günde 2 şehir binali 2 şehir geziyorlardı hatırlayın .aha buda sonucu. hiç şaşırmadım.
Herkes AKP ye muhalefet fakat kimse kimse Akp ye rakip olarak daha iyisini ben yaparım diye yönetmeye talip değil. Ben mecliste olayım etliye sütlüye dokunmadan maaş imkan saltanat oh ne iyi
HOŞGELDİN
SADECE İYİ PARTİNİN ATAGA GEÇMESİ VE İLERLEMESİ YARGİDAKİ BOŞLUKLARLA ONLARI ENGELLEMEK AMA BİR TARİH PROFOSÖRÜ MERAL AKŞENER, HAZİRANDA SECİME YASAL OLARAK GİREBİLİR.MHP BÜYÜK BİR KARA LEKE İLE TARİHE GEÇTİ GÖZÜMDE.. AKP ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE MECLİS BAŞKANI 72 YAŞİNDA VE CUMHURİYETE VE ATATURKE DİL UZATAN BİR TURKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞİ.VATAN,MİLLET, ASKER ,ŞEHİT BU KELİMELERİN BİZ GAYET İYİ ANLAMLARINI BU HUKUMETTEN ÖNCE DE BİLİYORDUK.DEMOKRASİ TEHLİKEDE EGİTİM ÇARPİK ARİTMETİKDE. YOL İLERİ; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ,İYİ PARTİ,CUMHURİYET HALK PARTİSİ VB GİBİ T.C. MECLİSİ VAR,TEK ADAM YOK !UYAN
Sn Cumhur Başkanimiz bir kaç aydir il il geziyor ve her yerde mini mitingler düzenliyordu ve kimse anlamadi demek ..Chp Mhp Akp el ele 15 senedir herkes bi güzel kendi rolunü oynayip milleti uyutuyor en cok chp nin basindakine kiziyorum ben sayin bahceli artik rol kesmeyi birakti zira ama chp hala muhalefet yapiyorum tiyatrosu yapiyor komik bir ülkeyiz ama guldurmüyor artik baydi
tehsis doğru sayın erdogan ve sayın başbakan 1 yıldır il ilçe başkanlıkları seçimi açılımı adı altında aslında seçim mitinggi yaptıkları ortaya çıkdı ancak halk buna karşı tepki koyacaktır millet bunu hile olarak algılayacakdır
Bunu herkes biliyor adamlar siyasetin kitabını yazmış muhalefette sazan gibi hemen üstüne atlıyor bunu anlamak için fazla zeki olmaya gerek yok portakal bey.
CHP nin aceleci bir şekilde biz hazırız açıklaması yapması tam bir acemilik. aylardır karşısında durduğun OHAL in kaldırılmayacağını bile bile neden arkandan koşan varmış gibi biz seçime hazırız açıklaması yapıyorsun ey CHP anlamak mümkün değil. Ama iktidarın derdinin ve yıkma hedefinin Atatürk' ün CHP siyle, Atatürk' ün ideolojisi ile olduğunu bildiğimiz ve Atatürk ideolojisini asla ezdirmeyeceğimiz için senin yanında duracağız CHP. Sen de şımarma, acele kararlar verme dikkat et, seçmenine güven ver içindeki kirleri temizle ki daha çok insan seninle birlikte olsun.
CHP ON BEŞ YILDIR SEÇİME HAZIRLANIYOR AMA NE HAZIRLIK BAĞIR ÇAĞIR KIR PARÇALA HAZIRLIĞI HDP YANDAŞI OLMASI AYRI BİR SIKINTI DEMOKRASİ DİYOR AMA HİÇ BİR PROJE ORTADA YOK SONRA OY ALACAĞINI SANIYOR OY MOY YOK KARDEŞİM BU BAŞKANLA BU İŞ OLMAZ MERAL AK'ŞENER GİRERSE BİRAZ İNSANLAR O TARAFA KAYACAKTIR EĞER İYİ BİR OY ALIRSA BU İKTİDARIN SONU OLACAKTIR AMA CHP Yİ ATATÜRKÜN ANLAYIŞINDAN ÇIKARAN BU YÖNETİME KİMSE OY VERMEZ.
Erken seçim ülkeye ihanettir , kim demişti.?
@ktekirdagli_1963 Galiba Eden Kendisine Edecek Gibi Kardeş
EYYYY CHPKK'LILAR... BU ÜLKEYE YAPTIKLARINIZI HERKES BİLİYOR ARTIK... SONUNUZ GELDİ... PKK'YA YARDIM YATAKLIK YAPMALARINIZI HERKES GÖRDÜ... ELİNİZDEN GELSE APO'YU SALACAKSINIZ... AMA ŞİMDİ ARTIK MUTLU SON :)))))
Kıvırmayın şimdi baskın seçim diye. bir senede milletin kararımı değişecek. Ha şimdi olmuş, ha bir sene sonra. Millet salak mı kararı değişecek. Bu milleti hafife almaktan vazgeçin artık.
Bu malı pazara kim getirdi. Portakal hem bozuk hem mevsimi değil ..
sayın : demek insanlık görevimdir portakal bey Bunu herkes biliyor adamlar siyasetin kitabını yazmış muhalefette sazan gibi hemen üstüne atlıyor bunu anlamak için fazla zeki olmaya gerek yok portakal bey. birde unutma sakın ruyanda gördüğünü halka anlatma o ruyada görmek istediğini bu halk ber taraf eder bilirsin ama ginede vazgeçmessiniz ne ukala sın her şeye burnunu sok bakalım tencere tava bitti şimdi şak şakcılık ön safda yalakalık bitti portakal .... gelelim öncülüğümüze şuan türkiyemizin bekaasının önemli olduğu bir günde cıkarlarımızı sev sevmediklerimi kafamızdan silelim ona göre oy vr
Bu senaryoyu anlamak için çok zeki olmak gerekmiyor.Akp daha öncede bazı konularda yaptığı gibi piyonunu, yani Bahçeliyi konuşturup sonra ya helal olsun bu bizim hiç aklımıza gelmemişti ,aferin Bahçeliye ne güzel düşünmüş deyip amacına ulaşacak.Andımız,Ne Mutlu Türküm diyene ,yüce divana göndericem diyen Bahçelinin bu dönüşünün sebebi bir gün mutlaka anlaşılacaktır.İlahi adaletin tecelli edeceğine gönülden inanalardanım.İnşallah seçimlerden sonra Akp, Bahçeliyi de kullanıp kullanıp hurdalığa attıklarının yanına gönderir.
daha iyi oldu.bir an önce ülke düzlüğe çıkar inşallah.herşey daha erken olcak.
cehape ve kaset genel başkanının ağzından yalan küfür hakaret teröristleri destekleme söylemleri gibi bir sürü laftan başka bir şey çıktığını duydunuzmu adam ülkesine gelecek yatırımları yatırımcıları bile kaçırmak için neler söylemiyor akıl alır gibi değil bunlar hangi ülkenin insanları hiç kendilerini eleştirmiyorlar böyle böyle 8 seçim kaybettiniz olmuyor neden olmuyor samimi değilsiniz ülkeye düşmanlık yapan amerikalılardan avrupalılardan zerre kadar farkınız yok söylemlerinizle, onun için 8 değil 80 seçimde olsa asla kazanamazsınız onun için artık değişin ve ülkemizin adına bir olun
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