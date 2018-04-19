Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Dün açıklanan erken seçim kararının ardından ünlü haber spikeri Fatih Portakal da Twitter'dan yorum yaptı. Portakal, "Kimi erken seçim diyor ama bence bu tam bir baskın seçim. Aralarında danışıklı dövüş var mıydı, Bahçeli zorda mı bıraktı, ona göre Erdoğan kart mı açtı bilmiyoruz." dedi.
Portakal, CHP'nin "Biz hazırız" açıklaması hakkında da "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında" diye yazdı
Fatih Portakal'ın tweetleri şöyle;
"32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderinedüşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.
Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia
Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası
Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 21 yorum