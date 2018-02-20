Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk adımını 16 Nisan’da referanduma sunulan Anayasa değişikliğinde atan AK Parti ve MHP, sistemin yasal çerçevesi konusunda da uzlaştı.

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

AK Parti-MHP ittifakına Fatih Portakal'dan eleştiriler geldi.

Fatih Portakal yorumunu, sosyal medya kanalı Twitter'dan şu sözlerle dile getirdi;

AKP ve yol arkadaşı MHP’nin yaptığı ülkeyi ittifak dedikleri koalisyonlara alıştırmak. Diğer partilere de bunu yaptırmak. Bu sayede oyları dengelemek; kayıp ve kazançlar. Diğerleri umarım bu oyuna gelmezler. — fatih portakal (@fatihportakal) 19 Şubat 2018