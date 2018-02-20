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Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 08:27 | Son Güncelleme

FOX Tv spikeri Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili sosyal medyadan yorum yaptı. Portakal, "AK Parti ve yol arkadaşı MHP'nin yaptığı ülkeyi ittifak dedikleri koalisyonlara alıştırmak ve diğer partilere de bunu yaptırma " ifadelerini kullandı

Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk adımını 16 Nisan’da referanduma sunulan Anayasa değişikliğinde atan AK Parti ve MHP, sistemin yasal çerçevesi konusunda da uzlaştı.

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

AK Parti-MHP ittifakına Fatih Portakal'dan eleştiriler geldi.

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendiFatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Fatih Portakal yorumunu, sosyal medya kanalı Twitter'dan şu sözlerle dile getirdi;

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal AK Parti - MHP ittifakı

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Hani tarafsız yayıncıydın düzenbaz herif az delikanlı ol da tarafını açıkça söyle.
@atakan_yildirim_1976 Bunlar Avrupalıların uşağı.Onlar ne derse ona göre öterler.Can Dündar neyse bunlarda aynı.
@atakan_yildirim_1976 Reforandumda EVET Verin Artık Koalisyonlar ittifaklar olmayacak Ertesi gün Terör bitecek Ekenomi saha kalkacak diyen bir zat vardı Hala video kayıtları var unutanlar için Onları hatırlatmıs Ama bizde doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Hüloooggggggggg
@hasok Sizin gibi terör sevicileri ve yandaşları bu Ülkeden temizlenmedikçe terör bitmez.
sen kalkıp canlı yayında pkk ya deaşa karşı gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etmeliyiz diyensin. Yeterki erdoğan gitsin diye abd yi Türkiye yi işgal etsin diye bekleyensin hdp barajı geçtiği zaman ne kadar sevindiğini unutmadık aynı şekilde chpli bazı seçmenlerin hdp binası önünde halay çektiği ve yine chp in çanakkale pilav dağıttığınıda unutmadık. siz vatan hainleriyle kol kola olurken akp-mhp ittifağı neden bu kadar batıyor size?
Çok doğru bir yorum MHP ile anayasa referandumunda hileli %51 i zor buldular şimdi bir de İYİ parti faktörü var oyları %46-47 lerde kalıyor..Çıkardıkları gürültü patırdı bu yüzden..Bu Milliyetçi Cephe olayı daha önce de yaşandı ve Türk toplumuna çok zarar verdi şimdi aynı şeyi yapıyorlar..Tek dertleri iktidar ve şahsi ikballeri ülkeyi zerre kadar düşündükleri yok...
bak hala anlamadın hileli seçim diyorsun sandık başındaki ayılar unutdu yahut geçersiz sayılsın diye mühür basmadı vatandaşın suçu varmı oyu iptal edilecek şunu anlayamadınız ysk doğru yaptı o oyları geçerli saydı
@sufireso BAK NE GÜZEL SÖYLÜYORSUN MÜHÜRSÜZ OY KULLANILDIĞINI. KİMİN UNUTTUĞUNUN ÖNEMİ YOK. MÜHÜRSÜZ YUMURTA SATMAK BİLE YASAK ÜLKEDE, OY PUSULASINDAN BAHSEDİYORUZ...
sen kalkıp canlı yayında pkk ya deaşa karşı gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etmeliyiz diyensin. Yeterki erdoğan gitsin diye abd yi Türkiye yi işgal etsin diye bekleyensin hdp barajı geçtiği zaman ne kadar sevindiğini unutmadık aynı şekilde chpli bazı seçmenlerin hdp binası önünde halay çektiği ve yine chp in çanakkale pilav dağıttığınıda unutmadık. siz vatan hainleriyle kol kola olurken akp-mhp ittifağı neden bu kadar batıyor size..
@p4r4dox habur sınır kapısında teröristlerin geçişine izin verende chp ydi. Diyarbakırda şiwan perver ile miting yapan da chp ydi. Biz türklüğü ayaklar altına aldık diyen de keza. Türkmenlere silah yolluyoruz diyerek deaşa tırlarca mühimmat yollayan da chp. Ypg gözünün önünde şov yaparak geçmesine izin veren chp. Sen ve senin gibi zihniyetler gözünü açmadığı sürece daha çook... öperler.
@nofear Aynı ağızlar kardeşim üşenmiyosunuzda. PKK nın kökünü bu hükümet kurutmadımı daha ne söylüyorsunuz. Bırak türkiyedeki PKK nın bitmesini Suriyedeki PKK nın da kökü kuruyacak. Ama senin CHP dediğin parti tamamen marjinalleşti tam bir hdp destekçisi oldular. Erdoğan düşmanlığı bunu yaptırdı yazıklar olsun
@nofear Kemalistler yüzünden bu ülke yıllarca öpüldü zaten! Asıl gözünü açması gerekenler sizlersiniz!
@p4r4dox senin aklını dimağını terörist cenazesine giden vekilleriniz iha ya sihaya laf eden mi ararsın hendek kazan arkadaşlar diye seslenen başkanmı yoksa hdp kurultayına giden vekilmi hepsi sizde
halkın içinden bazı insanlar eskiden ülke koalisyonla yönetiliyordu geri kalıyorduk diyorlardı bir zamanlar ...
PKK yı melkete davulla zurnayla sokan, megri megri diyen kim?
bırakın da Akp ile Mhp birleşsin O zaman Akp nin yok oluşunu görürsünüz güneydoğudan tek oy almaz batıdan akşenere oylar gider sonrada erdoğan bahçeli oturup tavla oynar
bu geri zekalı gene saçmalamış
Sanırım Portakal ve onun gibi düşünenlerde anlama kıtlığı var. Başkanlık sisteminde Başkan'a oy verirsin ortak koalisyona değil ! Eğer ki seçimden sonra anlaşamazlarsa Başkan zaten devletin başı olduğundan idareye 5 sene boyunca devam eder ! Yani eskiden koalisyon hükumetlerinde olduğu gibi seçime gidilmez, gensoru olmaz, çarklar dönmeye devam eder. Zaten adı üstünde başkanlık sistemi bu ... Maalesef Türkiye'de kalitesiz siyasiler kadar kalitesiz sözde portakal gibi gazeteci kılıklılar da var. Bilmiyorsun bari sus veya iyice araştır...
Alıştırmakmı! Kualisyonu bitiren kimdi? Insanları aptal yerine koymayı bırakın artık. 15 sene öncesini de 60 sene öncesini de biliyoruz. Senin gibilerin derdini de.
IYI parti seçimlerde yüzde 35 oy alir... zaten CHP MHP hdp nin bir varligi yok.. cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde AKŞENER yuzde 60 oy alir... AKP biter... TÜRK milleti kutuplaşma kaosdan kurtulur... huzura kavuşur..
@serdar_1981_alcym yok vanım iyi partiye az vermişsin iyi parti %80 belki 90 ları alır. (!)
turunç yine zırvaladı. CHP duy bu adamı duy da vekillik ver. daha ne yapsın bi yalamadığı kaldı
ŞU ADAMI CİDDİYE ALIP HABER YAPIYOLAR. pkkya teşekkür eden adam!!!ın düşünceleri bu ülke için anlam ifade etmez.
İnsan şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla dik durmasını bilmeli, omurgasız olmamalı, bir kadından bu kadar köşe bucak kaçmaya gerek yok, partisini bırakıp adam gibi Ak Parti'ye geçseydi bundan daha iyiydi .
İnsan şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla dik durmasını bilmeli, omurgasız olmamalı, bir kadından bu kadar köşe bucak kaçmaya gerek yok, partisini bırakıp adam gibi Ak Parti'ye geçseydi bundan daha iyiydi.
chp ile hdp secime beraber girerken, hdp liler meclise girebilsin diye listeler beraber hazırlanırken ses yok. akp ile mhp ittifak yapınca mırın kırın ediyorsunuz.
@ayrla25 e adam yahüdi uşağı mili olan her şeye karşı doğal bu portakal orda kal
Koalisyon ve ittifaklık farklı şeylerdir. CHP, İYİ, HDP ve SP aralarında ittifaklar kurdular sır değil gizli değil ve aynı şekilde AKP ve MHP ittifak kurdular bu da sır değil gizli değil. Seçimleri CHP kazansa da koalisyon hükümeti olmaz, AKP kazansa da olmaz. Bu anlaşmaları koalisyon olarak göstermek zaten saçmalıktır suyu bulandırma çabasıdır. AKP ve CHP istedikleri partilerle anlaşabilir birlikte hareket edebilirler. Bu ittifakların doğruluğu ve yanlışlığı halkın irade süzgecinden geçer son sözü halk söyler.
Atarük çülüğün altına gizlenip özde devrimci DHKPC örgütleri son zamanlarda işi iyice çığrından çıkartıp sosyalizm naraları atan CHP istanbul il bşkanı PKK leşlerinin çadırlarına taziyeye giden CHP lileri sorun Terör bitecek diye korkan CHP lileri sorun FETO ile referandumda iş birliği yaptığını syleyen CHP lilere sorun Biz bu ülkeyi sevenler canımız feda olsun diyenler hep dedikki Türkiye Suriye olmayacaktır ama bu ülkede Nusayri rejimi için yanıp tutuşanlar var PYD nin PKK elbisesi giydirildiğini anlayamayan CHP sylesin neyin tanımını istyrsun anlaşılan canları sıkılıyor
diğer taraflar tüm dhkpc hdp ve chp zaten 3 seçimdir ittifak halindeler akp mhp yapınca neden havar komşular diye ağlamalar sızlamalar başladı :)
Bunu adam yerine koyupta bakan varmi?
HERKEZ ŞUNU BİLSİNKİ BU ŞARLATANLARIN YORUMLARI HİKAYA ARTIK TEKBİR GERÇEKVAR TÜRKİYEDE HİÇBİR SOL PARTİ CUMHUR BAŞKANI ÇIKARAMAZ
CHP ile DSP ittifak yaptığında da çıkıp bunları söylemiş olsaydı samimiyetine ve objektifliğine inanabilirdim.
pkk yı öven pyd ye teşekkür eden bu terörist sevici şahısın tutuklanmasını istiyoruz... yeri selonun yanı sonu idam olsun inşaallah
hdp açıldığı günden beri onunla koalisyon içinde olan şükür pilavı bile dağıtan chp için de iki kelam etseydin keşke de tarafsızız dediğin habercilik anlayışını görseydik
ürük portakal saçması . bu da muhalefet gibi kafayı yardırdı
NE OLDU PORTAKAL BU İŞE PEK SEVİNMEDİN.MÜSLÜMANLIĞI BENİMSEMİŞ 2 VEYA 3 SAĞCI PARTİ BİR ARAYA GELİNCE RAHATSIZMI OLDUN.SOLCO SOSYOLİST KOMÜNİSTLERİN SONUN GELDİĞİNİ ANLADIN GALİBA.BU ÜLKENİN MİLLİYETÇİLİĞİ VE DİNİ İLE İLGİLİ DALGA GEÇERSENİZ SONUNUZ BETER OLACAKTIR
CHP HDP beraber olunca sesin cikmiyor.CHP FETO nun borazanligini yapinca iftiralari siralayinca adalet demokrasi oluyor ve AKP düşmanlığın tavan yapıyor Portakal bey..AKP MHP ittifakı çok battigi belli..IYİ partiymis..iyi parti balondan ibaret..ne yapmışki.Feto usakligindan baska.
CHP ile DSP ittifak yaptığında da çıkıp aynı şeyleri söylemiş olsaydı samimiyetine ve objektifliğine inanabilirdim.
16 nisan seçimlerinde artık koalisyon olmayacak diyerek 80 milyona yalan söyleyen AKP.
Stepne görevini yapıyor. :)
BURAYA YORUM YAZAN BAZI AK KOYUN LAR BEYINSIZ KOYUNLAR BIR BAK BAKALIM YORUMUNU KAC KİŞİ OLUMLU BULMUŞ ?????????
@atakan613 lan kızıl koyun, beyinsiz uyuz it. yorum yazarken dikkat et. hakaret etmeki hakaret yeme.
portakal 15 yıldır. MORTAKAL OLUP DURDUN. hala morarmak mı istiyorsun.
chp itifak kurunca sesin çıkmıyor danga. lak
Koalisyonların demokrasiye daha uygun olduğunu savunuyordu şimdi neden fikir değiştirdi acaba!
Cehalet diz boyu arkadaş. adamlar seçimde ittifaktan bahsediyor koalisyon denen şey kalktı. hala basmıyor mu kafanız. hükümeti cumhurbaşkanı kuracak. eskisi gibi zırt pırt güven oylaması yok. artık seçim ittifakı var koalisyon yok. bakınız ekmek için ekmelettin.
Fatih Portakal boş laf etmez...mutlaka doğruluk payı vardır...açık ve net konuşan korkusuz tek yorumcu ve tek kanal bunlar.....diğer kanallar ve haberci yorumcular hepsi hükümet yanlısı satılmışlardır.
zorunamı gitti leennnn
PORTAKAL, NE OLDU, RENGİN Mİ KARARDI. SİZDE(CHP) ATRIK HDPKK, FETÖ ARTIĞI MERAL İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDERSİNİZ
fatih doğru demiş baskanlik sisteminin amaci tamda buydu
dünyanın hiç bir yerinde byle haber sunucusu görülmedi Adam önce haberi kendi siyasi penceresinden yorumluyor iyice şişirip pişiryor ondan sonra haberi anlatıyor yani haberin üzerinde önce algı opreasyonu konuşması yapıp sonra haberi okuyor tam kepazelik yani habercilikten daha çok toplum mühendisliği yapıyor Oysa önce haber olduğu okunur görüntü varsa gösterilir gerisinin yorumunu izleyicinin takdirine bırakılır işte bunuda millet anlıyor ve tavrını koyuyor Bunlar byle yaptıkça AK PARTİ her zaman %50 garantisi olur tSK nın başarısından bile rahatsız olan CHP rezil olur
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