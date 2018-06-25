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Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Muhalif tutumu ile dikkat çeken FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AK Parti'nin seçimlerden galip çıkmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Portakal, "Yeni umutlara ulaşabilmek için habercilik anlamında mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

"AYNI YOLDAN GİDECEĞİM"

Açıklamasının devamında eleştirel gazeteciliği sevdiğini belirten Portakal, "Aynı yoldan gideceğim. Mevcut durumda yine zor olmayacak mı? Olacak, ama zora alışık iseniz sıkıntı olmuyor" dedi.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı;

fatih portakal

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