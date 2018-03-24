Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Karaman Milletvekili Recep Konuk, geçtiğimiz gün Konya’da ki Tarım Fuarına katılarak incelemelerde bulunmuş ve gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.
Şeker Fabrikalarını özelleştirme kararına tepki gösteren Recep Konuk, et ve Balık gibi acı tecrübelerin olduğunu belirterek Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi kaosa neden olacağını söylemişti.
'CESARETLİ BİR KİŞİ'
Recep Konuk’un bu açıklaması FOX Ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın da gündemine yerleşti. Konuk’un bu açıklamasına destek veren Portakal, “Recep bey herhalde milletvekili olamaz diye düşünüyorum AK Partiden… Ama doğru tespitlerde bulunuyor cesaretli bir kişi helal olsun.” dedi
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