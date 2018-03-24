HABER

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

FOX Tv'nin ünlü haber spikeri Fatih Portakal, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk'un Şeker Fabrikaları yorumunu habere taşıdı. Portakal, Konuk için "Recep bey herhalde milletvekili olamaz diye düşünüyorum AK Parti'den ama doğru tespitlerde bulunuyor cesaretli bir kişi helal olsun” ifadelerini kullandı

Karaman Milletvekili Recep Konuk, geçtiğimiz gün Konya’da ki Tarım Fuarına katılarak incelemelerde bulunmuş ve gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Şeker Fabrikalarını özelleştirme kararına tepki gösteren Recep Konuk, et ve Balık gibi acı tecrübelerin olduğunu belirterek Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi kaosa neden olacağını söylemişti.

'CESARETLİ BİR KİŞİ'

Recep Konuk’un bu açıklaması FOX Ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın da gündemine yerleşti. Konuk’un bu açıklamasına destek veren Portakal, “Recep bey herhalde milletvekili olamaz diye düşünüyorum AK Partiden… Ama doğru tespitlerde bulunuyor cesaretli bir kişi helal olsun.” dedi

Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişlerMina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler
Abdullah Gül ile SP arasında ilginç görüşme!Abdullah Gül ile SP arasında ilginç görüşme!
Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeker Fabrikaları fatih portakal Karaman Milletvekili Recep Konuk, Erol Alkan

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Şehit babaya ağlatan veda

Şehit babaya ağlatan veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.