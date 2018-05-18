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Fatih Portakal'dan Bahçeli'nin 'genel af' çıkışına çarpıcı yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

Genel af tartışması büyüyor. Devlet Bahçeli'nin son yaptığı, "Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?" açıklamasına FOX Haber spikeri Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Portakal, "Bu sözü başka bir siyasetçi söylese hakkında işlem başlatılır" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hükümete tutuklu bulunan kişiler için 'af' çağrısında bulunmuş, Bahçeli'nin açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan, 'gündemimizde yok' şeklinde yanıt gelmişti.

Bahçeli, dün af önerisini bir kez daha yenileyerek "Bana gelen bilgiye göre aynı yatakta üç vardiya uyuyorlar. Yani aynı yatakta üç kişi 8'er saat sırayla uyuyorlar. Böyle bir ortam terörizm için çok önemli bir zemindir. Kullanılacak, istismar edilecek bir zemindir.235 bin kişinin içinde belli oranda bu insanlar var ve bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalarak birtakım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün kurbanı, PKK'nın kurbanı haline gelir ise, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur? Korkunç bir tablo." dedi. “FETÖ ve PKK ile mücadelede de kesinlik kazanalım” diyen Bahçeli, "Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır" dedi.

'HALKI İSYANA MI TEŞVİK EDİYORSUNUZ DİYE İŞLEM BAŞLATILABİLİR'

Bahçeli'nin bu çıkışına ünlü spiker Fatih Portakal'dan canlı yayında yorum geldi. Portakal, "Bahçeli'nin geçen hafta kurduğu son cümle, 'Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız.' Bundan sonra kurulan ilk cümle bu. Bu cümleyi sen ben, sokaktaki bir insan, başka bir siyasetçi bu cümleyi kursa hakkında işlem başlatılabilir. Siz ne yapıyorsunuz, halkı isyana mı teşvik ediyorsunuz diye" çıkıştı.

Portakal'ın konuşması şöyle;

Bahçeli'nin aldığı duyumu elinde belge varsa açıklaması gerekir. Anladığım kadarıyla iktidarın da bundan haberi yok

Zaten gergin bir ortamdayız. Böyle bir gerekçe sunmak bu bambaşka bir şey. Zaten hassas bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçilerin cümlelerini kurarken daha dikkatli olması gerekiyor


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Anahtar Kelimeler:
genel af Devlet Bahçeli fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
isyana teşvik var. açık açık ama adalet gelince ülkemize 24 hazirandan sonra adil mahkemelerde sorulur
doğru söylüyor, isyana teşviktir bu, isyan çıksa birileri ölse vebali kimin üstüne?
ABD nin uşağı konuşmuş.. Yine moraracaksın, Kırmızı portakal.
Doğru söylemiş.
Sayin bahcelinin ruh sagligi kesinlikle yerinde degildir Acilen tedaviye ihtiyaci var
ne o portakal orada kal zorunamı gitti hedepeli terörist selahattin çıksın diye neredeyse yırtılacan sayın bahçeli deyinde meseleyi çarpıtıyon portakal sen ve zihniyetin her zaman ve her yerde kaybedeceksiniz bunu unutma
bebek katili apoyu affedip idam yasasını kaldıran bahçeli değilmiydi , bu adam akp'yi kendi düştüğü bataklıga sürüklüyor.
BAHÇESİZ ÜZÜLMESİN EĞER O KATİLLERİ ÇOK SEVİYORSA ODA İÇERİ GİRSİN BERABER YATSINLAR .SORUN YOK YANİ.
sarayın sözcüsü devlet bahçeCİ
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