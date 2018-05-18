Fatih Portakal'dan Bahçeli'nin 'genel af' çıkışına çarpıcı yorum!

Bahçeli, dün af önerisini bir kez daha yenileyerek "Bana gelen bilgiye göre aynı yatakta üç vardiya uyuyorlar. Yani aynı yatakta üç kişi 8'er saat sırayla uyuyorlar. Böyle bir ortam terörizm için çok önemli bir zemindir. Kullanılacak, istismar edilecek bir zemindir.235 bin kişinin içinde belli oranda bu insanlar var ve bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalarak birtakım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün kurbanı, PKK'nın kurbanı haline gelir ise, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur? Korkunç bir tablo." dedi. “FETÖ ve PKK ile mücadelede de kesinlik kazanalım” diyen Bahçeli, "Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır" dedi.

'HALKI İSYANA MI TEŞVİK EDİYORSUNUZ DİYE İŞLEM BAŞLATILABİLİR'

Bahçeli'nin bu çıkışına ünlü spiker Fatih Portakal'dan canlı yayında yorum geldi. Portakal, "Bahçeli'nin geçen hafta kurduğu son cümle, 'Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız.' Bundan sonra kurulan ilk cümle bu. Bu cümleyi sen ben, sokaktaki bir insan, başka bir siyasetçi bu cümleyi kursa hakkında işlem başlatılabilir. Siz ne yapıyorsunuz, halkı isyana mı teşvik ediyorsunuz diye" çıkıştı.

Portakal'ın konuşması şöyle;

Bahçeli'nin aldığı duyumu elinde belge varsa açıklaması gerekir. Anladığım kadarıyla iktidarın da bundan haberi yok

Zaten gergin bir ortamdayız. Böyle bir gerekçe sunmak bu bambaşka bir şey. Zaten hassas bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçilerin cümlelerini kurarken daha dikkatli olması gerekiyor



