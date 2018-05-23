Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün katıldığı programda, zirveyi gören fıstık fiyatları ile ilgili, "Ben doktorum, param var. Gidiyorum, 10 ton fıstık alıyorum. Ramazan ayında doğal olarak tatlı üketimi artıyor. Bu da fıstık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sonra ben elimdeki 10 ton fıstığı piyasaya sürüyorum, fiyatlar yükseliyor. Doktor, doktorluğunu yapsın, herkes kendi işini yapsın. Bu konuyu konuştuk, tatlıya bağladık. Fıstık fiyatları 160 TL'ye düştü." dedi
Fakıbaba, Fıstıklı baklava fiyatlarına da değinen Fakıbaba, "Ben bir babayım, cebimde de az param var. Çocuğumun canı da baklava çekti, ben param az diye o baklavayı almamazlık yapmamalıyım. Baklavacıların az gelirli insanlara yönelik çeşitleri de olmalı. İlla fıstıklı baklava olmamalı. Biz sosyal bir devletiz, az gelirli vatandaşlara da hitap edecek ürünler üretilmeli." diye konuştu
'KOMİK BİR DURUM YOK Kİ ORTADA'
Fakıbaba'nın sözlerine ünlü spiker Fatih Portakal'dan yorum geldi. Portakal, Twitter'dan "Tarım bakanı fıstıklı baklavanın içler acısı halini ve alternatiflerini anlatırken sinir bozucu şekilde gülüyor. Komik bir durum yok ki ortada..." diye yazdı.
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