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Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın zirveyi gören fıstık fiyatları ile ilgili, "Bu konuyu konuştuk. Tatlıya bağladık, 160 TL'ye düştü." sözleri için dikkat çeken bir yorum yaptı. Portakal, bakan için "Durumu anlatırken sinir bozucu bir şekilde gülüyor" sözlerini kullandı

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün katıldığı programda, zirveyi gören fıstık fiyatları ile ilgili, "Ben doktorum, param var. Gidiyorum, 10 ton fıstık alıyorum. Ramazan ayında doğal olarak tatlı üketimi artıyor. Bu da fıstık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sonra ben elimdeki 10 ton fıstığı piyasaya sürüyorum, fiyatlar yükseliyor. Doktor, doktorluğunu yapsın, herkes kendi işini yapsın. Bu konuyu konuştuk, tatlıya bağladık. Fıstık fiyatları 160 TL'ye düştü." dedi

Fakıbaba, Fıstıklı baklava fiyatlarına da değinen Fakıbaba, "Ben bir babayım, cebimde de az param var. Çocuğumun canı da baklava çekti, ben param az diye o baklavayı almamazlık yapmamalıyım. Baklavacıların az gelirli insanlara yönelik çeşitleri de olmalı. İlla fıstıklı baklava olmamalı. Biz sosyal bir devletiz, az gelirli vatandaşlara da hitap edecek ürünler üretilmeli." diye konuştu

'KOMİK BİR DURUM YOK Kİ ORTADA'

Fakıbaba'nın sözlerine ünlü spiker Fatih Portakal'dan yorum geldi. Portakal, Twitter'dan "Tarım bakanı fıstıklı baklavanın içler acısı halini ve alternatiflerini anlatırken sinir bozucu şekilde gülüyor. Komik bir durum yok ki ortada..." diye yazdı.

H


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Anahtar Kelimeler:
fıstık fıstıklı baklava Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sizde Portakal haberi yapıcaksınız diye kendinizi yiyosunuz.İki kelimeden habermi olur hay sizin okuduğunuz okula hocaya..
FAKIBABADAN ÇOK UMUTUMVARDI. SAGOLSUN. TARIMIN ALTINA TARIMI KÖKTEN BİTİRDİGİNİ,HERŞEYİ İTAL ETTİGİNİ BİLDİREREK,ADINIDA İTALATÇI BAKAN KOYDUGUNU YAZDI.İMZALADI. BİTİRDİ.UTANMADANDA SIRITIYOR
Portakal neden Chp den siyasete girmedinki zihniyetini hepimiz biliyoruz Chp senin kadar çalışmıyor sana bu kadar ders verenler kim.Bizde yazılalım..
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