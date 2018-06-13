HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Portakal kendisine seçim mesajı gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdi.

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerden gelen propaganda içerikli mesajların sayısı arttı. Sık sık gönderilen propaganda mesajlarına, FOX TV’nin ana haber programını sunan gazeteci Fatih Portakal da değindi.

“İSTEMİYORUM TAMAM MI?”

Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan Portakal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kendisine propaganda SMS'leri göndermesine tepki gösterdi. Portakal mesajında, “#BeratAlbayrak'tan sms geliyor hala. Kardeşim 1-Benim cebimi size kim servis etti? 2- Rızam var mı? 3- Bana msj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz? Göndermeyin kardeşim istemiyorum. TAMAM mı? :)” ifadelerini kullandı.

İşte Portakal’on o tweeti:

fatih portakal

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Mersin'de sağanakMersin'de sağanak
Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kazaSelimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fatih Portakal’dan sert tepki Berat Albayrak SMS Berat Albayrak’a SMS tepkisi

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haklı adam.Adaletsiz bi secime gidiyoruz.Güçlü olan herşeye ulaşiyor her koldan yürüyor.Diğer adaylar para bulamazken bunlar cebimizdeki telefona geliyorlar.
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.