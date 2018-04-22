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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

6 aylık bebeği ile cezaevine konulan Ayşe öğretmenle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Beyazıt Öztürk'ü hedef alarak, "Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Kanal D'de Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. Operasyonların sona ermesini isteyen öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle dava açılan Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen’e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlanmayınca Çelik, geçen cuma günü bebeğiyle birlikte Diyarbakır Cezaevi’ne konulmuştu.

"PROGRAMIN SUNUCUSU HEP SUSKUN"

Ayşe Çelik’in cezaevine girmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, Beyazıt Öztürk’ün yaşananlara sessiz kalmasını eleştirdi. Portakal, şöyle dedi:

“Show programında çocuklar ağlamasın, dediği için öğretmen Ayşe Çelik minik kızı Deran ile bilikte cezaevinde. 5 ay oradalar. Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Helal olsun fatih sana
sende çok zıplıyon portakal akıllı ol terörist sevici
Fatih seni takip ederim birçok noktada da buluşuruz seninle ama bu konuda ayrı düştük.O konuşma operasyonları eleştiren, emniyet mensuplarına ve devlete yönelik bir konuşmaydı ki aradığı yer siyaset programı da değildi.
sende kaşınıyon heralde
beyaz susturmadığı için söylediklerin yalan demediği için suçlu ama sözde ayşe öğretmen iftira attığı için polisimize askerimize katil dediği için 10 yıl yatması gerek akıllanması için ama bizde adalet olmadığı için 5 ayda çıkacak
senin gibi cesur yürekli habercileri bu iktidar istemez fatih adam gibi adamsın helal olsun yayınla admin
Portakal Hdp ye yanaşmak Seni İzmirden milliyetçi bizlerden soğutur.Aklını başına al.Chp nin aptallığını yapma.
Evet çocuklar ölmesin ,hiç kimse ölmesin güzelim ülkemde barış içinde kardeşçe yaşayalım. çocukları ve ölenleri devlet öldürmüyor.yaşanan çatşmayı devlet yapmıyor.Ayşe öğretmen dediğiniz kişi neden sadece çocuklar ölmesin diyor da, bölge de binlerce masum sivili katleden güvenlik güçlerimizi şehit eden terör örgütü pkk ya tepki vermeyip, siyasi olarak çocuklar ölmesin diyerek dolaylı yollardan terör örgütü pkk,ya destek veriyor.
bebeğe yazık olmuş evet ama o operasyon teröristlere yapıldı kürt kentlerine değil.Ayrıca orası kürt kenti değil Türkiye toprağı.Bunun böyle denmesi bile hoş değil. Orada hendek kazılırken bomba döşenirken kadının sesi çıkmış mı.ölen askerlerin çocukları bebekleri yokmuy du.Sanki operasyon oradaki teröristlere değil de halka yapılmış algısı yaratılmış
çocuklar ağlamasın diyen bilmem ne TERÖRİSTLER ile el ele kol kola cezaevine giriyor
bu terörist bozıntusu öğretmen olmayan yalancı kafının kadının bebeğine üzülen insan müsvetteleri sur da afrinde yüksekovada ağrı da ankara da istanbul da pkk dhkp-c likerke şehit edilen askere polise öğretmene doktora sağlık personeline inşaat yol baraj yapımında çalışanlara ve bunların çocukları hakkında beden susuyorlar insanlıktan hukuktan bahsetmiyorlar afedersiniz ama bu çocuk babasızmı herzaman ki gibi bebekleri çocukları kalkan gapıyorlar ya biraz da gerçekten terörün ve teröristin yanında değilde bu milletin devletin yanında olun
“Kürt kentleri” derken?
sayin fatih portakal, ne demek istiyorsun ? ceza almasin mi? anlamis degilim su chp zihniyetini.
Saçmalamışsın Portakal.
Başında böyle bir olay varken, pkk propagandası yapmaktan yargılanırken, hepse girme olasılığı çok yüksekken çocuk yapan bu kadının vijdanı ne kadar rahat diye sorman gerekir portakal!!! Sen o dönemde ne kadar şehit verildi haberin varmı ? Sen bu gün çıkıp sırf hükümete eleştiri olsun diye abuk subuk haberler yapıyosun. Kücücük masum bir bebeği hapse sokan devlet değil annesi olacak kadındır. 2015 yılında henüz 2 aylık bebeği olan kadının 2018 de hepse girerken bebeği nasıl 6 aylık olur mynet?? Sırf hapisten kaçmak için kundaktaki bebeğini kullanacak kadar insan iste bu kadın!!
bu kadın pkk sevici hatta içerde 20 yıl yatması gerekli
tabi sende terörist sevicisin ya ondan o kadına acındırma yapıyorsun. hepsi ömür boyu yatsın bize ne. vatanını sevmeyen ölsün.
devleti katil katili masum gösteren birisine alkış mı tutsaydık.öğretmenlikte yapmıyordu öğretmen deyip durmayın. çocuğunu hapiste doğuran kadın mahkum larda var.
onlarca şehit olan askerlerimiz için onlarca babasız kalan asker polis çocukları için bu kadar gündem yaptınızmı vicdanınız sızladı mı ama iş terör seviciliğine gelince acındırma masum gösterme. lanet olsun sizin gibi insanlara.
Ortada bir dava varken, hapis ihtimalini bile bile çocuk yapmaktır asıl vicdansızlık!
kadın devleti üstü kapalı çocuk öldürmekle suçlamış, sonrada vay efendim hak hukuk. o kadının hangi zihniyete hizmet ettiği açık! bitti...
sayin portakal acaba sadece senin dusuncelerin mi dogru. sende tek adamsin o zaman. yani teror orgutunu destekleyen biri. cocuklar olmesin pkk silah biraksin demiyor. devlet operasyon yapmiyacakmis. bu sana gore suc degilse bize ne sen bizim dogrumuz degilsin.
lan ne severmişsiniz bu tipleri , neden o barikatlar açıldı neden devlete isyan edildi neden üç beş israil sevicisi emperyalist devlet mezapotamyayı israile sunmak için sizi kullanırken neden devletinize değilde bu alçaklara itibar ettiğinizi açıklayın fatih denen zat , ben ak partili değilim lakin beyaz ile ne alaka kimin uşağısınız kimin elinde ipleriniz yeter da 200 yıldır ortadoğu ile uğraşanlara uşaklık ettiğiniz.
biz vatanı için 3 aylık bebesini bırakıp elinde kazmayla cepheye koşan erzurum aziziye"li nene hatunu"da bilir başımıza taç ederiz nasıl vatan için fedakarlık yapan 100 yılı geçmesine rağmen hayırla anılıyorsa ihanet edenlerde bedelini ödeyecek
https://youtu.be/bvRwjqVEHvQ cahil insanlar; öğretmen miymiş onu söyleyen yoksa terör propagandası yapan bir terörist mi?
yaparsa propaganda çekecek cezasını
Bu ne zaman hapse atılacak Devletin bu adama bi el atması lazım artık bence.
Doğru söylüyorsun Fatih
O şehirlerde yıllarca zulme uğrayan anneleri çocukları önemsemez. Şehit olup arkasında kimsesiz kalan çocukları önemsemez. Zorla dağa çıkarılıp tecavüz edilenleri görmez. Bunlar devletin hareketlerini görür ve hep kötüler.
devletin vicdanı var. olaya tek pencereden bakıp duygu sömürüsü yapmayın. hendek kazanlara, bunlara destek verenlere sorun vicdanınız rahat mı diye.
Hertürlü yüz kızartıcı suç işlemiş hakkında onlarca dosya olanlar sokakta rahatça dolaşırken ,bu öğretmen içeride ve bunun adı adalet öylemi.
Onların avukatlığına mı soyundun fati.
ve o surların altındaki tünelleride o masum cocuklarmı yaptı? senin gibi birisi haber sunuyorya doğruyu değil düşüncelerini savunan birisi yazık valla
güneydoğu da operasyon yapılırken ayşe çelik gibiler her zamanki gibinin TSK nin orada sivilleri öldürdüğünü söylüyordu. o programdada cıktı bu operasyonlar dursun bilmem neler zırvaladı. örgütüne söylüyeceksin onu bizlere değil.
asker ölmüş polis ölmüş kendisi gibi öğretmenler ölmüş umurunda değil,teröre karşı yapılan operasyonu provoke ediyor.kim ne özgürlüğünden bahsediyor hangi avrupa ülkesinde terör seviciliğe göz yumuluyor ? bu zat’ın ifadesi öyle masum bir ifade değil ki vicdan aranıyor.
Çoçuklar ağlamasın demedi. Devlet çoçukları öldürüyor dedi. Laf cambazlığı yapma
Beter olsun. Program sunucusu nekadar rahat ne demek fatihçiim, ortalık yangın yeri askerlerimiz binbir zorlukla sivil/btö ayırarak operasyon yapıyor, gazi oluyor şehit oluyor, karaktersizğn biri çıkıp ta ulusal yayın yapan canlı kanal da terör propagandası yapacak sonra vicdanımız nekadar rahat olacak çok rahat fatiihçiim çoook..
çocuğuyla cezaevine giren onlarca kadınlara niye sessiz kaldınız da şimdi show yapıyorsunuz. .
Portakal bir kez daha teröristlerin yanında olduğunu ispatlamış. Olay bundan ibaret. Portakal'ı savunanlar da demek ki teröre destek verilmesinden rahatsızlık duymuyor. ABD çıkarları için yayın yapan ABD yandaşından da başka bir açıklama beklemiyorduk, ne de olsa sahipleri de pkk yı silahlandırmaya devam ediyor. Bu ABD nin kadrolu yalakasını destekleyenlerin de ondan farkı yok...
Korku ve para.
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