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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

FOX Tv spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği bayrak cevabını eleştirdi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısını değerlendiren Yıldırım, 'Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır' diye konuşmuştu.

FOX Tv spikeri Fatih Portakal da sosyal medyadan konu hakkında yorum yaptı.

Portakal, 'Ülke yöneteminde başbakan mevkiinde bulunan bir ismin ortak değer bayrak üzerinden muhaletin önerisini eleştirmesi vahim ve üzücü.' diye yazan Portakal, 'Ne denebilir ki, sadece yazık! Toplumun saygı, sevgi ve hoşgörü değerlerini alta çekiyorlar. Umarım yanılgının farkına varır.' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Başbakan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
toplum kimin ne demek istediğini biliyor sen telaş etme portakal efendi
Fatih bey Başbakan ve ekibinde bayrak ve TC ALERJİSİ VAR BILIYORSUN BUNLAR TC LERİ İNDİRİP DEVLET KURUMLARINDA DİN VE KİTAP ÜSTÜNDEN MİLLETİ KANDIRIK SİYASETİ YAPARAK AYAKTA DURAN ZİHNİYET PASTAYI HİÇ BASKALARINA YEDIRLERMI BIRAKIRLARMI MÜMKÜN DEGIL
basbakan dogruyu soylemis dun bayraksiz miting yapanlar bugun bayrak kampanyasi yapmaya kalkiyo olan neyse onu soylemis zorunami gittiiiiii..
@nezih_erden_1988 siz zaten adam olsaydınız oğullarını ve damadını askere göndermeyen adama oy vermezdiniz.
@nezih_erden_1988 Türk bayrağının adı değişmeli diyen Hila Kaplan Afrikada gezideydi 2 cümlede ona laf et tabi yerse
@nezih_erden_1988 arkadaşım; kılıçdaroğlunun yaptığı miting sadece türk bayraklı mitingti. parti bayrağı yoktu. sen haberi uzaydamı izliyon
o doğru söyleyenler var ya Ha Burada PKK ile beraber Fethullah ile beraber bu devlete bu millete kurşun sıkan zihniyet 15 yıldır sizin bayrak sizin Vatan aşkınız yerin dibine gitsin siz Kılıçdaroğlu'nun Ayağının altındaki ayakkabının keçesi olamazsınız
fatih portakalın sözleri çok doğru neden mi? Bakın muhalefet ağzını açmaya dursun hemen onların lafları üzerinden karalama kampanyaları başlatılıyor, linç edilme, toplumda chp iyi parti veya diğer partiler üzerine halkın öfke ve kin kusması planlanıyor. ülkedeki insanları kutuplaştırıp bazı kesimler arasına nifak sokmak iyi bir söylem değil. Bu ülkede madem herkes her istediğini söyleyebiliyor, portakal'da başbakana iki satır yazmış eleştirmiş çok mu? Atatürk'ü bile yerden yere vuran eleştirileryaptılar bu hakkı nereden alıyorsunuz diye sorarlar size BENCE SUSUNUZ!!! FATİH PORTAKAL ADAMDIR
@mustafa_kemal_2017 Adam mi hahahahah
Bu adam'ın derdi takipçi sayısı yükseltmek gerçekten çok saçmalamaya başladı bi tarafın olsun portakal efendi
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çiğnenmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab hırsız çetesine çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak türk yargısı bulunamamış.halkın oyuyla seçilen başbakan arkasına tekme vurularak bir gecede sokağa atılmış.belediye başkanı ailesi tehdit edilip ağlatılarak istifa ettirilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.khk lar ile 200 bin kişi adaletsiz işten atılıp çoluk çocuk aç bırakılmış.khk ile işten atılan kadın öğretmen 2 yavrusu ile meriç nehrinde boğulmuş.türk milleti merhametsiz olmuş.zulüm her yeri sarmış.
Zamanında afrinde ne işimiz var diyen KEMAL KILIÇTAR OĞLU TÜRK MİLLETİ nin BAYRAK HASSASLIĞINI kullanıp seçim yatırımı yapmak için heryere TÜRK BAYRAĞI asılması talimatını verdi..bizim BAŞBAKAN da bu oyuna gelip ona cevap verdi..halbuki TÜRK BAYRAĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin sembolüdür..bunu KILIÇTAROĞLU istediği için deyil TÜM TÜRK HALKI nın bağımsızlığını ifade EDİP birliğimizi beraberliğimizi TÜM DÜNYAYA göstermek için her zaman ve heryerde DALGALANMASI gereken SEMBOLÜMÜZ dür deseydi daha güzel olurdu.. MEHMETÇİK AFRİNDEYKEN böyle bir tartışma tamamıyla yersiz olmuş zaten..
@bulut_han tabelalardan TC yi kaldıran Andımızı kaldıran partiye oy veren güruh mu bize Bayrak hassaslığını anlatacak
bin aliş yıldırımın yetkisi ruhsatı yok seksenmilyon bir ülkeyi bu kafayla yönetemez..ama 8 milyar bir dunyayı yönetecek liderler sadece ve sadece milligörüş yani saadet partiler dir.
@durankaraman66 hadi beee
Dolar fiyatının ikiye katlamasıyla "dolsa ne olur dolmasa ne olur," diyen. mitinglerinde Türk bayrağının üzerine basarak gösteriş namazı kılan bunların seçmeninden, Artık Türk diye bişey yok, diyen bir parti liderinden ne beklenir. Bunlarla bişey yapmak mümkün değil, kandırıp fırlatacaksın
@haptse61 adamlar en azından namaz kılıyor chp liler gibi kıçlarının altına alıp bayrak üstüne oturmuyor bayrak üzerinde namaz kılmak şereftir siz namaz nedir bilmediğinizden mi acaba namaz nerelerde nelerin üzerinde kılınır bilmiyorsunuz adam mitinge gitmiş vakit namazını kaçırmamak için kılmış zoruna mı gidiyor namaz kılmaları
YPG ye açıkca, kıvırmadan terorist demeyen, şu anda TÜRK askeri ile birlikte Suriye'de ava çıkmış olan ÖSO ya terorist diyen bir partinin bayrak sevdasının depreşmesi ne yazık ki samimi değil. CHP daha ne kadar ATAMIN ekmeğini yemeye devam edecek bilmiyorum ama vahim son yaklaşıyor gibi geliyor. Bu son kurultay bir kurtuluş olabilirdi ama onu da ıskaladılar. Tek adam derdinden yakınanların Tek adamı kendilerinin yarattıklarının farkında bile olmaması ise daha acı bir durum. Bu gün bir RTE gerçeği varsa onu var edenler arasında CHP de vardır. CHP yel değirmenleri ile savaşmaya başladı
CHP sözcüsü poftakal.. Allahım ne günlere kaldık
PORTAKAL BENCE TALK SHOW YAPMALI,YADA KOMEDİ PROGRAMI TİPİ ÇOK MÜSAİT..ŞU AN HİÇ BAŞARILI DEYİL..İNANDIRICI HİÇ DEYİL..HELE TARAFSİZ DUBLE DEYİL..
sana mı kaldı portakal cevap vermek
YANGINCI FATİH ; VER ÇOŞKUYU VER
portakal efendi adamlar bayrağı siyasi malzeme olarak kullanırken ses yok, bayrağa gerçekten gereken değeri verdiler mi ne zaman milliyetçi oldular, Atatürkü siyasi malzeme yaptılar ses yok Atatürke gerçekten gereken değeri verdiler mi ne zaman bu vatana sahip çıktılar fetonun dershanelerine tv gazete vb. yayın organları ile bankası vb. mali kaynakalarına kadar sahip çıktıkları kadar sahip çıktılar mı milli değerlerimize hdp bayrağı ile gezdikleri günleri unuatmadık biz
@adrese1 boş yapma
Bayrak üzerinden siyaset yapmak, iktidarları döneminde ülkenin biçok yerinde okul, kışla ve resmi dairelerin bahçelerindeki bayrağımız ayaklar altına alınırken gıkını çıkartmayanların haddine olamaz,.
portakal bey basına göre siyaset bitti haberin yok mu boş konuşmadan siyaset yön vermeye çalışma
NE KADAR AYIP BE ŞU CHP KADAR OLMADIK İŞLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPAN YAPACAK BAŞKA BİR PARTİ YOK İŞİN KÖTÜSÜ FATİH GİBİ BOL BOL MAHALLE KARILARI VAR CHP Lİ KILIÇTAR OĞLU İSTERSE KÜFÜR ETSİN KÜFÜRÜ DAHİ SAVUNUYORLAR KRALDAN ÇOK KRALCILAR KONUŞUYOR BU SEBEBLE KAYBEDİYORLAR KAYBEDECEKLERDE mynet bu yorumu yayımlamaz işilerine gelmez yayımlansa bile kralcılar da kırmızıyı beyenir
HELAL OLSUN PORTAKAL A İYİ CEVAP VERMİŞ BAYRAK BU ÜSTÜNDEN SİYASET YAPILMAZ .
kılışdaroğlunun güneydoğu da bayrak açamaması olayına pkk yandaşı Porti hemen atlamış.
eliştiri sınırlarını,toplumsal değerlere göre değilde,kendi belirlediğiniz sınırlara göre belirlemeye kalkarsanız,inandırıcı ve güvenilir olamazsınız sayın portakal.
adamı harcamayın ya gayette iyi yapıyor bu işi beyler Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
mortakal sen değil coni babaların konuşsun
Bayrak üzerinden yapılan polemik hoş değil! Bayrak hepimizin! Ayrıca sayın Başbakanımızın bağıra bağıra söylediği biz bayrağımızı her yerde dalgalandırdık sözünü anlayamadım. Sizin kullandığınız devlet imkanlarını muhalefete de sağlıyor musunuz? Her yere koruma ordularıyla gitmek zorunda kalmanız sizi düşündürmüyor mu? İnsan kendi ülkesinde neden koruma ordusuyla gezmek zorunda olsun! Avrupa ülkelerinde devlet adamları,vekiller halkın içinde yaşarlar, ne korumaları var ne başka bir güç! Unutmayalım tek devletimiz tek vatanımız tek bayrağımız ortak değerlerimizdir,tartışma konusu yapılmasın!
portakal sen biraz daha pkk/pyd liye rahmet oku bırak bu bayrak işlerini sana göre değil
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