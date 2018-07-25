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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin seçimli kurultayında kesin olarak aday olmayacağını açıklamasına Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Sosyal medyadan yorum yapan Portakal, "Aday olmayacağim diyor, parti meclisi aday göstereceğiz diyor. Önceden yazılmış senaryo gibi duruyor. Gelecek hemen gelse de öğrensek." ifadelerini kullandı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayla ilgili olarak bugün yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim." dedi.

Akşener'in kararına ünlü spiker Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, "Türkiye siyasetinde eşine az rastlanır karar MeralAkşener’in kesin dille aday olmayacağını açıklaması.Senaryosu önceden yazılmış hamle değilse doğru yapmış! İsteneni veremedi, koltuğu bırakması doğal; yapabilen gelsin anlayışı. Başarısızlığını göremeyen başka siyasilere yanıt gibi" yazdı.

İşte o tweetler:

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OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bu mandalinayı hiç sevmem ama bu konuda bende aynı düşünüyorum..ben aday olmadım beni zorla adaymı yaptılar denecek sonunda..merakla bekliyoruz..
muharrem ince ye yer açıyorlar. demedi demeyin
@ozturk03507 vay be muarrem ilk turda biter diyordu adam kazandı deyip kayboldu bırak kardeş bu hayali
ince gelirse iyi partiye kilit vursunlar partiye daha İyi olur....
@ozturk03507 tebrik ediyorum
haklı
fatihide adam yerine koyduk iki dinledik şimardi. her seye karisiyo milleti kendinden sogutacak .üstune olmayan heeseye yorum yapma cok biliyosan sen gecte gorelim
BU GÜNÜ GÜNÜN İÇİNDEN YORUMLARSAN HERŞEYİ YAZAR ÇİZERSİN.HAK GALİP BATIL ZAİL OLUR BUNA İMAN EDERSEN BİLİRSEN DÜŞÜNÜRSEN OKUR ARAŞTIRIRSAN TAHAYYÜL EDERSEN HAKİKATİ O ZAMAN ŞUNU ZANNEDEBİLİR İNSAN:HAK TAN SAPANIN İFLAH OLMAYACAĞI GİRDABINDA DİBE ÇÖKECEĞİ.NEYE GÖRE NEYİ YAZIYOR ÇİZİYORSUN.ZANNETMEKİ KADER İ İLAHİ ADALETİ SİZ YADA UFAK AYAK OYUNLARI MEDYANIN YAZIP ÇİZMESİ TAYİN EDİYOR.BU İMTİHAN BU SÜRECİ İYİ İZLEYELİM ANLAYANA ÇOK BÜYÜK İBRETLER OLABİLİR.BİLE BİLE KURAN A SIRT DÖNENLER HAKMIŞ GERÇEKMİŞ DERSİNİZ İŞ İŞTEN GEÇER.VARILACAK NOKTA ORASI UYAN ERKENDEN..
@kulgarip99 ne demek istediğini biz de anlayabilseydik iyiydi.
PORTAKAL MADEM COK BILIOSUN SUREKLI DEGISIK YORUMLAR LENDIN BIR PARTI KURDA GORELIM
Meral hanımın ayrılmasi çok kötü oldu.
tek kelimeyle sana oy veren seçmene TERBİYESİZLİK......,..
BU SAATTEN SONRA SİYASETİ KİMSE İSTEDİĞİ ŞEKİLDE DİZAYN EDEMEZ.ŞUNU TAHMİN EDİYORUMKİ SİYASET MEDYA PATRONLAR BÜROKRASİ HATTA BİLEREK ÇIKAR İÇİN SİYASETE YAMANANLAR DAHİL KEŞKE DİYEBİLİRLER...
TEKEL İN SATILIŞI MEY İÇKİ DİYE YAZ İNTERNETTEN ARAŞTIR TARİHLERE BAK KİMDEN KİME GEÇMİŞ BAK.SONRA ALAN GAVUR RAKININ ADINI ALA KOYARAK NASIL SATIŞA SÜRMÜŞ HANGİ MÜSLÜMAN SİYASİLER DÖNEMİNDE OLMUŞ ARAŞTIR OKU DÜŞÜN
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