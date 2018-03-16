HABER

Fatih Portakal bombayı patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:49 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir öneride bulundu. Ünlü spiker "Seçimlerde parmak boyası kullanılsın" diyerek çözüm sundu.

Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber Bülteni'nde 2019 yılında yapılacak seçimler için yeni bir öneri sundu.

"PARMAK BOYASI GERİ GELSİN"

Sunucu Portakal da konuyla ilgili haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün eski uygulama parmak boyası olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şunları söyledi:

"YSK'ya şöyle bir önerimiz olacak. Parmak boyası gelebilir mi acaba? Biraz geçmişte kaldı ama parmak boyası şart gibi. Mükerrer oy iddialarının önüne geçebilir. Bunu yaparsanız güzel olur. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor."

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal parmak boyası Fox TV seçim

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 34 yorum
Allah sizi kahretsin.boya kalksın,insanlık onuruna aykırı diyorlardı.şimdi geri gelsin diyorlar.
neden, kılıçtaroğlu oy kullanabildi mi, onumu kontrol edecen
boya kullanılırken bunu kaldırın diyordunuz
hani ilkellikle suçluyordunuz bir zamanlar
adamları komple boyaya batırmak lazım
abowww aşırı zekice .. kaçın zeki var burda ...
@savasci515 ne yani yanlış bişeymi
Fatih bey haklı. hersey seffaf olacak diye icimize kadar sızdilar toplulugumuz bubkadar saffafligi kaldiramadi ne varsa eskilerde var.
parmak boyası,korkulu rüyaları olduğu için kaldırıldı..mühürsüz oylar için kanun çıkaranlar,hiç geri getirirler mi...
Adam ne yapsın... Ülkemizde Hırsız çok !!! ... Her türlü önlemi almak lazım
oylar çalınsa ne olur çalın mış bir tarih, çalınmış bir kimlik,çalınmış bir ahlak yozlaştırışmış bir din varken ,insanlar koyun gibi güdülmeyi seviyorsa parmak ta atsan boş kardeşim :)
Sen bu medya alemin de milletin de KRALISIN ADAMSIN. Allay Yar ve YArdımcın olsun.
PORTAKAL...HER SANDIK BAŞINA KAMERA KONSUN OY ATAN KİŞİ MÜHRÜ KİME VURDUYSA KAMERAYA GÖSTERİP ÖYLE ATSIN SANDIĞA NE DERSİN..AKP YİNE KAZANIRSA SİZ YİNE BİR KULP BULURSUNUZ...YOK DUBLÖR KULLANDINIZ,YOK KAMERADA Kİ GÖRÜNTÜLERLE OYNADINIZ... HEM BU ARADA SEN SİPİKERLİĞİ BIRAKIP..SANDIK BEKÇİSİ OLSAN DAHA BAŞARILI OLURSUN..BU İŞ SANA 3 BEDEN BÜYÜK..GERÇİ KANALIN NE Kİ SEN....DEN NE İSTİYCEZ BOŞVER PORTAKAL..SEN ORDAKAL
Ahlaksız için ne yapsan boş meclisten de geçirir mühürsüz oyu
he canm he, sen isteyince olacak herşey
Secim baslamadan hilelerden soz ediliyor
Boyaları da şaibeli hale getirir bunlar
her seçim öncesi chp tellalları aynı çığlığı atar ama her defasında polis chp minibüslerinden çuvalla oy pusulaları toplar. Bunlar kendi kendini mi ihbar ediyor yoksa geçmişten yaptıkları akıllarına gelip "biz çaldıydık onlarda çalabilir" ihtimali üzerinde mi duruyorlar. Anlamak zor!
yalanciyi ne yapsinlar su dedihinle bile ne kadar koyun oldugun ortada arlanmaz utanmaz
seçimlere hiçbir şekilde güvenimiz kalmadı
@servacan seçimlere nedense hep kaybedenlerin güveni yok.
ben istiyorum...
tabii boya olursa chp hdp iyi parti saadet partisi hırsızlık yapamaz trafolara kedi sokamaz ysk sadi güven mühürsüz oy kullandıramaz ölülere oy kullandıramaz seçim güvenliği suya düşer ülkenin bekası ve millisi için boya kullanılmamalı hah ha hah ha
Dogu guneydoguda halk yerine muhtarlar toplu oy kullaniyorlar.ful katilim.orda hala agalik sistemi var.muhalefetin buna el atmasi lazim.
@nisa_1980_bzyja Muhalefetin yönettiği bi ülkedesin heralde sen haalaa, o senin dediğin ecevitin toprak reformunda ble kalkmadı şimdi neden kalkacak ki doğrusu neyse onu yapıyor zaten hükümet
BENCEDE GERİ GELSİN HİLE ENGELLENSİN HİÇ OLMASSA KAYBEDEN SESİNİ ÇIKARAMAZ
seçimlerde boya kullanılsın HAYIR seçimlerde boya kullanılmasını kaldırdık ONADA HAYIR klasik tavır herşeye HAYIR bu bir sarmal şeklinde devam eder.
"Diyordunuz, diyordunuz" kaldırın bunu diye kim diyordu kardeşim. Ben oldum olası parmak boyasına hayranlıkla bakan bir insanım. Bu ülkede sağlıklı seçimin başka yolu olamaz. Tatavacılığınız başınızı yer inşallah.
Parmağı değil suratı boyasan bunlar yine de sahte seçmenlere yada yandaşlarına birden çok oy kullandırırlar sonra da adalet,şefafflık ve milli irade nutukları atarlar. Yandaşları da bizimkiler yaptıysa doğru bildikleri bir şey vardır diye alkışlar. Dinimizde çalmak günahtır diye sorgulama yetileri hiç olmadı olmaz da....
Sayın portakal kandan beslenen büyük bir kesim var kanı reyting malzemesi yapanlar ülkemizde nefes alıyor sana arkadaş tavsiyesi biraz mola ver geçenlerde bir baba sözde kızına tecavüz eden genci vurup öldürüyor ardından medyada Show malzemesi haline getiriliyor herşeyi geçtim milyonlar bu çocuğun ölüsüne saldırdı DNA testleri ortaya çıkarıyorki çocuk masum açık söylemeli bu zihin lanetli sizde kime hizmet ettiğinizin bilincinde olun “insanın en büyük düşmanı egosudur”
yemez işte adam kaybedeceği seçimi kuzu gibi vermezki bu tarz bir uygulama ile
Altı üstü bir spiker.. sadece sunumunu yapsın. Fikir beyan ettikçe batıyor, battıkça daha çok batıyor. Hani insan onuruna aykırıydı??
ya chpkk lılar siz nezaman kazandınız ki şaibe olsun eşek boku sürün isterseniz parmağınızı her şeye varız
Sıkıntı mükerrerlikten kaynaklanmıyor Fatihciğim sıkıntı fazladan oy karışmasından kaynaklanıyor. Yani ölüsü dirisi oy kullanıyor bizim seçimlerde o yüzden parmak boyamak çözüm değil karakter temizliği yapılması lazım en başta.
Diğer Haberler
Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.