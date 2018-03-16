Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber Bülteni'nde 2019 yılında yapılacak seçimler için yeni bir öneri sundu.

"PARMAK BOYASI GERİ GELSİN"

Sunucu Portakal da konuyla ilgili haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün eski uygulama parmak boyası olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şunları söyledi:

"YSK'ya şöyle bir önerimiz olacak. Parmak boyası gelebilir mi acaba? Biraz geçmişte kaldı ama parmak boyası şart gibi. Mükerrer oy iddialarının önüne geçebilir. Bunu yaparsanız güzel olur. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor."