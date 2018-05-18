Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim gözümde, 26. Dönem TBMM, 1. Meclis’ten sonraki ikinci kurucu Meclis’tir' sözlerine tepki gösterdi. Portakal, 'Bu söze tepki vermemek, eleştirmemek mümkün değil. Çünkü, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde kurucu meclisin kim olduğunu tarih kitapları da yazıyor' dedi.
'KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'
Portakal sözlerine şöyle devam etti;
Hele ki bizi yöneten biri tarafından kabul edilebilecek bir şey değil. Bir tane kurucu meclis var, o da 1. Meclis! Buna en çok eleştirmesi gereken MHP bile bir kulp bulmaya çalışıyor. Bu ikinci cumhuriyet gibi bir şey...
"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"
Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'dan sonraki bahsediyorsa, kusura bakmayın da ülkeyi bu hale getirdikten sonra darbe girişiminde bulunsunlar... Cumhurbaşkanı bu hakkı kendinde görebiliyor, hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bu kadar ucuz değil.
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