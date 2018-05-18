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Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim gözümde, 26. Dönem TBMM, 1. Meclis’ten sonraki ikinci kurucu Meclis’tir' sözlerine tepki gösterdi.

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim gözümde, 26. Dönem TBMM, 1. Meclis’ten sonraki ikinci kurucu Meclis’tir' sözlerine tepki gösterdi. Portakal, 'Bu söze tepki vermemek, eleştirmemek mümkün değil. Çünkü, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde kurucu meclisin kim olduğunu tarih kitapları da yazıyor' dedi.

'KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Portakal sözlerine şöyle devam etti;

Hele ki bizi yöneten biri tarafından kabul edilebilecek bir şey değil. Bir tane kurucu meclis var, o da 1. Meclis! Buna en çok eleştirmesi gereken MHP bile bir kulp bulmaya çalışıyor. Bu ikinci cumhuriyet gibi bir şey...

"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'dan sonraki bahsediyorsa, kusura bakmayın da ülkeyi bu hale getirdikten sonra darbe girişiminde bulunsunlar... Cumhurbaşkanı bu hakkı kendinde görebiliyor, hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bu kadar ucuz değil.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal erdoğan TBMM Fox TV

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
adamsın portakal
Sizden biri iktidar olduğunda görücem seni .Devlet sevgin canlanacakmı .
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır... bu nâmüsait şartlarda dahî vazifen...
helal olsun fetöyle kol kola idiniz zamanında. 1 kurucu meclisimiz vardır. oda Teşkilat-ı Esasiye'dir. onu da Gazi Mustafa Kemal kurmuştur.
tarih kitapları chpnin ismetin onun bunun uydurduğu hikayeler
Senin gözünde Fetullah'ın doğum haftası (Nisan sonunda) kutlu doğum haftasıydı. Sonra Fetö gitti hafta bitti.
Her şeye kebap olan bu adam ne yapmak istiyor?sisayetçi desek siyasetçi değil olsada seçime girse boyunun ölçüsünü görsek .spiker zurnanın son deliği hergün haber konusu oluyor.
sen kimsin ki herşeye maydonoz oluyon
benim birtane kurucu meclisim var oda ATATÜRKÜN kurdugu başkasını tanımam
adamsın fatih! senden başka konuşmaya cesaret eden dahi yok! Ak patili olmama rağmen iyice b.kunu çıkarttılar
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