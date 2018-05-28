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Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

FOX Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa mitingindeki sözlerini eleştirdi.

Fatih Portakal, Erdoğan'ın miting haberinin verilmesinin ardından "İtirazım olan bir cümle var, bu cümleye herkesin itirazı olması gerekir. Eğer ellerinden gelse bizi de Menderes gibi darağacına çıkaracaklar" sözlerine 'Böyle bir şey yok, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hangi konuşmaların sonunda böyle bir cümleyi kurabilme cesareti gösteriyorsunuz, çok merak ediyorum' dedi.

'SORU SORMA İMKANIMIZ YOK'

Fatih Portakal daha sonra 'İmkanım olsa Sayın Cumhurbaşkanı'na neden böyle bir cümle kurma ihtiyacı duydunuz diye sormak isterim. Tabi soru sorma imkanımız yok...' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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