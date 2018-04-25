HABER

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde muhalefinin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı tartışılırken Fatih Portakal’dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Portakal, "Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselelerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır." dedi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

24 Haziran seçimleri hakkında yorum yapan Fatih Portakal, son zamanlarda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Portakal Twitter'dan, "Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?" açıklamasını yaptı.

Portakal'ın tweetleri şöyle;

İttifak kulislerinde CHP’yi okuyorum Cumhuriyet Gazetesi'nden, “CHP Gül’de ısrarcı” diyor gazete. Eğer doğru ise 1 hata 2 kere yapılmaz. Yine eğer doğru ise kendi içinden 1 aday bulamayan bu parti kapısına kilidi vursun. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselekerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır."

En doğalı her partinin kendi ilkeleri içinde adayını bulup açıklaması. 1. tura bu şekilde katılması. Sonrasını konuşmak için erken.

Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?

Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz!
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi Abdullah Gül fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hele şükür çok şükür biride çıkıp doğru bir şey söyledi.AKP İktidarının NOTERİ olan biri CHP veya diğer Partilerin ne kadar savunucusu olur?Yaşa sen PORTAKAL.
doğru söylemiş. bir ara çankayada noterlik hizmeti veren bir şahıstan bahsediliyo..
ulan ilk defa doğru söz söylemişsin herkes kendi parti ideolojisine uygun aday çıkarmalı..
Ali babacan daha iyi olur bence
CHP'den olacaksa İLHAN CİHANER Olsun yada MERAL AKŞENER olsun
Abdüllatif Şener en uygun adaydır eğer CHP Abdüllatif Şener’i aday gösteremiyorsa demekki konuları yada çıkarları Türkiye değil EGO’ları üste çıkmış bu zihniyet yerine Akp yönetsin bunlardan ne adam olur nede siyasetçi ilkokul talebesi bunlardan daha mantıklı yol alır. Kimlere hesap veriyorlar kim bunlar için karar veriyor Sayın Kemal sizi tebrik ediyorum öyle bir makamı uzun süre işgal edebilme yeteceğine sahip olduğunuz için şimdi siz karar verin kim koyun?
bence muhalefet partılerın adayı meral aksenel olmalı
GÜL AMCA PARLEMENTER SİSTEME DÖNME BU YÜZDEN İŞE YARAMAZ .
meral hanım gümbür gümbür geliyor tek başına yeter başkasına gerek yok .
Diğer Haberler
Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

Suriye'den kahreden haber!

Suriye'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.