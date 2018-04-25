24 Haziran seçimleri hakkında yorum yapan Fatih Portakal, son zamanlarda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Portakal Twitter'dan, "Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?" açıklamasını yaptı.
Portakal'ın tweetleri şöyle;
İttifak kulislerinde CHP’yi okuyorum Cumhuriyet Gazetesi'nden, “CHP Gül’de ısrarcı” diyor gazete. Eğer doğru ise 1 hata 2 kere yapılmaz. Yine eğer doğru ise kendi içinden 1 aday bulamayan bu parti kapısına kilidi vursun. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.
Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselekerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır."
En doğalı her partinin kendi ilkeleri içinde adayını bulup açıklaması. 1. tura bu şekilde katılması. Sonrasını konuşmak için erken.
Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!
Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı
Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 9 yorum