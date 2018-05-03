Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday süreci hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal'ın tweeti sosyal medyada gündem oldu.

'KARARSIZIM'



Portakal yaptığı paylaşımda, 'İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım.' ifadelerini kullandı.

İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım. — fatih portakal (@fatihportakal) 3 Mayıs 2018



