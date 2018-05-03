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Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter'dan CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday süreci hakkında dikkat çeken bir tweet attı.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday süreci hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal'ın tweeti sosyal medyada gündem oldu.

chp

'KARARSIZIM'

Portakal yaptığı paylaşımda, 'İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım.' ifadelerini kullandı.

FATİH

İLAHN-KESİCİ


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal CHP ilhan kesici erken seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ilhan Kesicinin aday olmaması çok güzel oldu. kendide biliyor ki seçime girse hiç de hoş olmayan şeyler olacaktı . ama şimdi iktidar tirtir titriyor. başklanlık gidiyor.... düşünsenize bir tarafta Akşener, bir tarafta muharrem ince vay vay vay birde en yüksek oy alan desteklenecek Allahım güzel günler göreceğiz inşallah. Senin dinin gösterişi, şaşayı, israfı,haram yemeyi kabul etmez. Yaşasın zalimler için CEHENNEM!!!!!!!
chp halkın napzını ölçmesini bilmediği için her seçimikaybediyor chp içindeki dinazorlardan kurtulmadığı süre küçülmeye adaydır halk anketçiler chp yönetimine yol göstermesine rahmen hala ince lafı konuşuluyor sayın kılıçtar oglu chp olarak seçimi kazanmak istemiyoruz dede chp li seçmen gerçeği bilsin
Kesici Kurnaz adam Muharrem İnce ise Genel Başkanı olamadğı Partisi tarafından aday gösterilip DİSKALİFİYE edilecek.1 Taşla 2 Kuş vurmak gibi yani.CHP de KOLTUĞU SAĞLAMA ALMA GİRİŞİMİ ...
doğru tespit chp ye başkan seçilemeyeni chp nasıl başkan seçecek göreceğiz..
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