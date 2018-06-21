HABER

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Erdoğan’ın kuracağı başkanlık sisteminin şemasının fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü haber spikeri Fatih Portakal da Cumhuriyet'in yayınladığı haberi ve fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi. Portakal, "Haberin fotorafı bile tek adam yönetimi/parti devlet korkusu salıyor insanın içine" yazdı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde seçilmesi halinde kuracağı başkanlık sisteminin teşkilat şeması taslağı belli oldu. Cumhuriyetin'in haberine göre; "Değişimin öncüsü Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında Yeniden Yapılanma” adı verilen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nın yeni yapılanmasına işaret eden taslak çalışmanın ayrıntıları şöyle:

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

-Güneş sistemi benzerliği: Taslak şemaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi etrafında, kendisine bağlı 3 yapılanma örgütlüyor. Şemanın güneş sistemine benzemesi, Erdoğan’ın merkezde konumlanması, etrafındaki 3’lü yapılanmanın da güneşe bağlı gezegen ve uydulara benzetilmesi dikkat çekiyor.

7

-1 yardımcılı Başkan: Şemaya göre, Erdoğan’a en yakın yapılanma Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sistemi. başkanlık sistemi ile devlet örgütlenmesi içinde ilk kez kurulacak, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sistemi ile ilgili olarak şemada “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” ifadesinin kullanılması, Erdoğan’ın sadece bir yardımcısının olacağı yorumlarına neden oluyor. Kulislerde bu yorumun doğru olduğuna, Erdoğan’ın seçilmesi halinde 1 yardımcısının olmasına daha fazla ihtimal verilirken, iki yardımcı ile çalışabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

-2 idari uydu: Yardımcılarından sonra Erdağan’a en yakın birimlerin ise Özel Kalem ve İdari İşler Başkanlığı’ndan oluştuğu görülüyor. Özel Kalem’in zaten mevcut Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer aldığı, ancak Genel Sekreterlik makamının İdari İşler Başkanlığı’na dönüştürüldüğü dikkat çekiyor.

GENEL SEKRETERLİKTE DEĞİŞİM

-Genel Sekreterlik’te değişim: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini mevcut durumda Fahri Kasırga yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini üstlenen İbrahim Kalın’ın mevcut örgütlenme içindeki konumunun da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı olduğuna dikkat çekiliyor.

-5 idari ofis: Taslak şemada Cumhurbaşkanı’na “Kurullar” kadar yakın bir de “Ofisler” yapılanmasının kurulduğu görülüyor. Buna göre Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım ofislerinin yine Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içindeki idari işleri üstlenmesi bekleniyor.

Screenshot_4

-9 ‘kurul’lu gölge kabine: Yeni şemada Cumhurbaşkanı’na en yakın yapılanmalardan biri de Kurul’lar. Şemaya göre alanlarına göre Cumhurbaşkanı’na bağlı 9 kurul oluşturuluyor. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu; Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu; Ekonomi Politikaları Kurulu; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu; Hukuk Politikaları Kurulu; Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu; Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu; Sosyal Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışacağı anlaşılıyor. Bu kurulların Bakanlıklardan farklı olarak daha çok danışma kurulu görevi üstleneceğine, kendi alanlarında geliştirilecek politikalarla ilgili Başkan’la istişare ve öneri fonksiyonunu işleteceğine dikkat çekiliyor.

-21 değil 16 bakanlık: Parlamenter sisteme bağlı mevcut Başbakanlık sisteminde kabinede 21 bakan görev yapıyordu. Yeni Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı şemasına göre, yine Cumhurbaşkanı’na bağlı 16 bakanlığın oluşturulduğu görülüyor. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ile Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı’nın; alanlarına göre Cumhurbaşkanı’na daha yakın olan kurulların alacağı kararların icracısı konumunda olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

-Ekonomi işlerine bakanlar 3 bakanlıkta: Ekonomi ile ilgili olan bakanlıkların parçalı yapısı tamamen değiştiriliyor. Mevcut başkanlık sistemindeki Ekonomiden sorumlu 1 Başbakan Yardımcısı ile Maliye, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret ile Kalkınma bakanlıklarından oluşan yapısı kaldırılıyor. Bunun yerine ekonomi işleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi Bakanlıklarına devrediliyor.

-Gıda, hayvancılık, su işleri, teknoloji, bilim, sanayi: Mevcut yapılanmadaki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Kalkınma bakanlıkları da birleştirilerek Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı çatısı altında toplanıyor. Ticaret Bakanlığı ile birlikte işleyen Gümrük Bakanlığı’na da son veriliyor.

-AB Bakanlığı’na son: Yeni kurulan bakanlıklar sisteminde ayrıca, Avrupa Birliği Bakanlığı’na yer verilmemesi dikkat çekiyor. AB Bakanlığı, ilk olarak 2011 yılında kurulan 61. Hükümet döneminde faaliyete başlamış ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine ilişkin faaliyetleri koordine etmek amacıyla kurulmuştu. AB Bakanlığı’nı yöneten bakanların ikinci bir titri ise ‘Başmüzakerecilik’ti.

-Aile ile Çalışma ve Sosyal Hizmet bir arada: Kaldırılan Aile Bakanlığı’nın da görevini Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde sürdürmesi öngörülüyor.

-Genelkurmay, MİT başkana “bağlı”: Taslak teşkilat yapılanmasında 7 kuruluşun doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlanması öngörülüyor. Bunların arasında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı’nın olması dikkat çekiyor. Bu durumda Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanı’na bağlı bir “kuruluş” olarak yapılanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın adı ise Milli İstihbarat Başkanlığı olarak değiştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhurbaşkanı’na bağlanıyor.

-KHK ile getirilen sistem oturuyor: MİT ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı daha önce OHAL KHK’leri ile zaten Cumhurbaşkanı’na bağlanmıştı. Bu kurumların yeni teşkilat şemasında “bağlı kuruluşlar” olarak tanımlanması OHAL KHK’ları ile işletilmeye başlanan yeni sistemin, 24 Haziran’da sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan seçilmesi durumunda resmen kurulacağını gösteriyor.

-Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı’na bağlı çalışmasını yeni teşkilatta da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı’na bağlı kuruluşlar arasında Strateji ve Bütçe Başkanlığı adı altında yeni bir yapılanmaya da gidiliyor.

Bakanlıkların yapısı ve teşkilat yapısı ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarının Erdoğan’ın seçilmesi durumunda göreve başlamasının ardından, yine yeni sistemin ilk kez uygulanacak özelliklerinden biri olan Cumhurbaşkanı kararnameleri ile yürürlüğe gireceğine dikkat çekiliyor.

Urfa’da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde yine HDP vardı. Erdoğan, “Milletvekili diye Ankara’ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah’tan kayyım belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü” diye konuştu.

PORTAKAL'DAN TEPKİ!

Haberi sosyal medyadan paylaşan FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal ise, "Haberin fotorafı bile tek adam yönetimi/parti devlet korkusu salıyor insanın içine." sözleriyle tepki gösterdi.

p

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri başkanlık sistemi Başkanlık sisteminin teşkilat şeması

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı!

İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı!

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Komandolar İran sınırına ilerliyor! Stratejik bölgeye ulaştılar

Komandolar İran sınırına ilerliyor! Stratejik bölgeye ulaştılar

Seçim mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

Seçim mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)

Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.