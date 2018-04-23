Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna tartışmalar damga vururken, Meclis'teki tartışmalara bir tepki de gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Fatih Portakal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Meclis’te #23Nisan dışında her şey konuşuyor: 20 Temmuz, Kürt illeri sözü, 15’ler olayı..." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP'ye de tavsiyede bulunarak "CHP umarım sağ dinamikleri önemseyen bir vekilini aday göstermez. Bir önceki hata tekrarlanmaz. Yarın (salı) belli olur" mesajını paylaştı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımları;