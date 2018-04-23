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Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden 23 Nisan'da TBMM'de yaşanan tartışmaları eleştirdi. Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP'ye de tavsiyede bulundu.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna tartışmalar damga vururken, Meclis'teki tartışmalara bir tepki de gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Fatih Portakal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Meclis’te #23Nisan dışında her şey konuşuyor: 20 Temmuz, Kürt illeri sözü, 15’ler olayı..." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP'ye de tavsiyede bulunarak "CHP umarım sağ dinamikleri önemseyen bir vekilini aday göstermez. Bir önceki hata tekrarlanmaz. Yarın (salı) belli olur" mesajını paylaştı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımları;

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fatih portakal TBMM CHP 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ancak bo....a batırırsın bu milleti iyiki spiker olmuşsun bildiğin işi yap senin kafa siyasetin s sinden den anlamaz şuan ki durumu arar oluruz hangi kafayı yaşıyorsun sen
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