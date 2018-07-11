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Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 07:40 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, "Ülkede dünyada ne olmuş bitmiş bilmemek. Huzurla yaşamak" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

Haber programlarına ara vererek tatile çıkan FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kendi fotoğrafını paylaşan Portakal, "Sadece bakmak. Kafa karışıklığı yaşamamak. Yetişme derdinde olmamak. Zamanı unutmak. Kendine etrafına istediğin vakti ayırmak. Hiçbir şeye dertlenmemek. Ülkede dünyada ne olmuş bitmiş bilmemek. Huzurla yaşamak..." ifadelerini kullandı.

fatih

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