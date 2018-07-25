Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haber spikeri Fatih Portakal Twitter üzerinden, "İster siyasi parti ister stk veya dernek olsun, yönetimine gelip yillarca hükümdar gibi basta olmak da zor iş. Gitmesini bilmesi gerekir insanin. Tabi gitmek istiyorsa." dedi. Portakal'ın eleştirisi Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki çekişmeyi akıllara getirdi.

Portakal dün akşam da yine sosyal medyadan CHP'deki durumu değerlendirmişti;





