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Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

FOX TV'de anahaber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya kanalı Twitter'da yine bir mesaj verdi. Portakal'ın "İster siyasi parti ister stk veya dernek olsun, yönetimine gelip yillarca hükümdar gibi basta olmak da zor iş. Gitmesini bilmesi gerekir insanin. Tabi gitmek istiyorsa." dikkat çekti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haber spikeri Fatih Portakal Twitter üzerinden, "İster siyasi parti ister stk veya dernek olsun, yönetimine gelip yillarca hükümdar gibi basta olmak da zor iş. Gitmesini bilmesi gerekir insanin. Tabi gitmek istiyorsa." dedi. Portakal'ın eleştirisi Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki çekişmeyi akıllara getirdi.

Portakal dün akşam da yine sosyal medyadan CHP'deki durumu değerlendirmişti;

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
portakal kim ya onun soylemi kimin icin onemli maasli eleman
ben kk oglunun yerinde olsam o partide bir dakika durmam istenmeyen adam durumuna düştü
kıçı koltuğa yuapşık olduğu için giderse kıçı açığa çıkacak...
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